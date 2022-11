Michelle Hunziker mostra la sua nuova casa: "Uno spazio solo per me, nessun senso di colpa"

Una vita in cerca di un equilibrio, quella di Michelle Hunziker, reduce dall'addio al marito Tomaso Trussardi, con cui però sarebbe in corso un ritorno di fiamma (e messo da parte il brevissimo flirt col chirurgo Giovanni Angiolini). E questo equilibrio la conduttrice racconta di trovarlo proprio nella nuova casa in cui si è trasferita a Milano, dopo la separazione appunto. Lo confida in un video pubblicato in mattinata su Instagram, in cui immortala tutta la bellezza del ritorno "alla base" dopo un viaggio. "La cosa più bella di un viaggio è il ritorno a casa", sottolinea la presentatrice 45enne. "Rientrare nel mio tempio che ogni giorno curo come se fosse il mio corpo è come ritrovare l’equilibrio dal momento in cui varco la soglia.

Nella clip, Michelle svela alcuni dettagli dell'arredamento studiati proprio per donare all'ambiente tutto il comfort di cui ha bisogno. "Mi accoglie e mi abbraccia nell’armonia creata da me per la mia famiglia - continua - Entrano solo le persone che amo e delle quali mi fido. Tolgono le scarpe da buona Svizzera, il suo profumo avvolgente di oli essenziali, i suoi colori che mi rappresentano come il rosa antico, i colori tenui e chiari della terra, mi calmano mi confortano e mi fanno sentire che questo periodo della mia vita è il più bello di sempre".

Il salone

Tutto l'appartamento, ubicato nel prestigioso quartiere di Citylife, si gioca infatti sui colori del grigio e del rosa antico. Cromia che si rintraccia sul divano e persino nello spazio adibito ai cagnolini di casa, che possono giocare in un maxi cuscino posizionato a terra in sala. Rosa pallido è il colore scelto per i fiori freschi d'arredamento. E, sulla parete di fondo, anch'essa color rosa, c'è una sequenza di quadretti che inquadrano foto delle sue tre bambine: da uno scatto gioioso di Celeste divertita nella vasca da bagno ad un ritratto di Michelle giovane con la primogenita Aurora Ramazzotti, pronta a renderla nonna per la prima volta a breve.

La cameretta

Nella clip la conduttrice dà poi un assaggio della cameretta delle bambine, con parquet legno chiaro, un bel tappeto che gioca sui colori rosa e petrolio e, soprattutto, tanti giochi, dalla casa delle bambole agli enormi peluches.

"Ho voluto spazi tutti miei e non mi sento in colpa"

"Sono una donna fiera di esserlo che ha conquistato la cosa più importante la libertà di essere me stessa", scrive ancora Michelle nel post, sottolineando così che valore ha per lei questo spazio che si è ritagliata nel capoluogo meneghino. "Di continuare a seguire i miei sogni e di concedermi il lusso di avere dei bisogni, senza sentirmi più in colpa per aver creato degli spazi tutti miei, ricaricata più che mai riesco a dare ancora di più alle persone che amo. E' la vera qualità. Buon weekend vi voglio bene".

Come va con Tomaso Trussardi

Insomma, il messaggio sottinteso è che evidentemente la showgirl aveva bisogno di tornare a trascorrere più tempo per se stessa per capire dove indirizzare il suo futuro. E così ha lasciato la villa in cui viveva a Bergamo con l'imprenditore Tomaso, con cui però sta evidentemente provando a ricucire il rapporto, se si pensa che proprio lo scorso weekend i due erano a fare una gita insieme sulle Dolomiti. Per ora però non è ancora il momento di tornare a convivere.