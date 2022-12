Michelle Hunziker va da Trussardi nella notte della Vigilia. Ed incontra la (difficile) mamma di lui

Un Natale uniti nonostante la separazione di inizio gennaio. È quello vissuto da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Proprio nella serata di ieri infatti la conduttrice ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che raccontano una cena della Vigilia tutti insieme, forse per il bene delle figliolette Celeste e Sole, o forse perché la coppia sta provando a riconciliarsi. Di certo c'è che la showgirl, che si è presentata con sua mamma Ineke, ha avuto modo di incontrare anche la suocera Maria Luisa, donna piuttosto schiva rispetto all'immagine pubblica e che si è prestata ad un rarissimo selfie.

Lautissimi pasti per la cena della Vigilia in casa dell'imprenditore. Il menù ha spaziato dalla carne ai tortellini in brodo, nel pieno rispetto della tradizione. Poi è stata la volta di scattarsi qualche foto ricordo insieme. Ed ha stupito vedere tra le Ig Stories di Michelle una foto con la suocera Maria Luisa Gavazzeni, vedova di Nicola Trussardi, donna molto riservata e solitamente restia a mostrarsi in pubblico. Tra i tanti pettegolezzi del passato, c'è quello che racconta di presunte ritrosie, da parte della famiglia di Tomaso, ad accettare la popolarità di Michelle ("I Trussardi sono una famiglia storica, discreta, molto chic. Io mi sentivo un pesce fuor d'acqua", disse lei). Una reticenza dovuta alla privacy da sempre mantenuta dalla nota famiglia di imprenditori. Seppure però queste tensioni sono esistite, di certo non esistono più oggi: oggi che Michelle si mostra radiosa accanto alla signora Maria Luisa. Assente invece Aurora Ramazzotti, la primogenita di Michelle e nata dall'amore per il primo marito Eros, che è incinta e che ha trascorso la sua prima Vigilia di Natale con la suocera Francesca.

Cosa disse Maria Luisa Trussardi di Michelle Hunziker

Dell'addio tra Michelle e Tomaso, Maria Luisa disse: "Mi è spiaciuto, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: “mamma, la sposo, è una brava persona”". In quell'occasione, la donna chiarì di avere un buon rapporto con Mich. E non solo. Confidò anche di aver telefonato a Vittorio Feltri dopo il divorzio: "Li ha presentati lui, gli ho chiesto cosa pensasse dell’addio, mi ha risposto: che vuoi farci, dopo 10 anni ormai si separano tutti".

Come sono i rapporti tra Tomaso e Michelle

Che stiano tornando insieme o meno, Michelle e Tomaso restano l'esempio di una coppia capace di vivere i momenti difficili mantenendo rapporti civili. Com'è noto la rottura è arrivata a gennaio, dopo undici anni d'amore, otto di matrimonio e due bambine, Celeste e Sole. Nei mesi successivi lei ha avuto una relazione (già chiusa) col chirurgo Giovanni Angiolini (che Tomaso ha poi definito "un uomo non perbene, capace di approfittarsi di un momento di debolezza"), Trussardi invece è rimasto ufficialmente single.