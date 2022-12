Michelle Hunziker: cena tra ex con Tomaso. Ma incontrano Aurora e scatta l'imprevisto

Ormai è davvero ufficiale: il tentativo di riconciliazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non è andato a buon fine. A confermarlo è la showgirl svizzera, che in una delle ultime Instagram Stories definisce l'imprenditore un vero e proprio "ex". "Cena tra ex", scrive Michelle al tavolo di un prestigioso ristorante milanese, inquadrando l'ex marito. Poco dopo, poi, svela che la serata viene segnata da un imprevisto: al tavolo di fianco, infatti, si materializzano presto la figlia Aurora Ramazzotti insieme al compagno Goffredo, che hanno scelto la stessa location per festeggiare il compleanno della ragazza.

Verso le 20 l'arrivo di Michelle e Tomaso al ristorante vicino Bergamo, uno di quelli più frequentati dalla famiglia Hunziker, Da Vittorio. La coppia si concede lussuosi pasti, tra vini costosi e gustosissime fondute al tartufo. E si scatta anche una foto, proprio a voler raccontare ai follower la complicità ritrovata nonostante l'addio arrivato a gennaio, dopo undici anni d'amore, otto di matrimonio e due bambine, Celeste e Sole. Complicità sì, ma non certo amore. Quello per il momento sembra essere terminato.

Al tavolo accanto, invece, spunta una coppia più innamorata che mai. Quella composta proprio da Aurora e Goffredo, in attesa del loro primo figlio. "I ragazzi non lo sapevano ed hanno prenotato nello stesso ristorante", scrive la conduttrice immortandoli da lontano. Un fuoriprogramma che però vede le coppie restare a tavoli separati: i quattro infatti decidono di non condividere la cena, forse perché il momento per Michelle e Tomaso è decisamente delicato e richiede intimità.

Che le cose tra Michelle e Tomaso non stessero andando per il verso giusto, ovvero quello del ritorno di fiamma, lo aveva anticipato il magazine Chi nel numero in edicola la scorsa settimana: in particolare, la rivista aveva pubblicato una foto di Tomaso da solo in un locale con aria sconsolata. Fino a qualche tempo prima, sembrava che entrambi avessero intenzione di provare a ricominciare, sebbene Tomaso avesse chiesto all'ex moglie di mantenere il massimo riserbo sulla questione. Tutto lasciava intendere che l'imprenditore avesse intenzione di andare anche oltre alla nuova relazione avuta da Michelle, quella col giovane chirurgo Giovanni Angiolini (che lui stesso definì "un uomo non perbene, capace di approfittarsi di un momento di debolezza"), ma le cose non sembrano filare per il verso giusto. Almeno per il momento.