Michelle Hunziker commenta i capelli bianchi di Aurora: la sua reazione in questo video

I primi capelli bianchi sono una doccia gelata per tutti. Aurora Ramazzotti non l'ha presa benissimo, nonostante l'apprezzamento di Michelle Hunziker. La 25enne ha pubblicato una storia Instagram in cui fa vedere alcuni capelli bianchi, poco sopra la fronte, accolti da un'espressione più che eloquente.

"Mia mamma vedendo i miei capelli bianchi ha detto: 'Adoro il capello bianco su una giovane" ha scritto l'influencer, che ha chiesto alla conduttrice di spiegarsi meglio davanti ai follower. "Lo trovo bellissimo amore" ha ribadito Michelle, aggiungendo: "Solo le persone interessanti, intelligenti, che hanno davvero qualcosa da dire, che pensano...". Aurora l'ha interrotta: "Tu non ne hai neanche uno". La risposta della mamma è epica: "Appunto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aurora e Michelle in vacanza insieme

Un siparietto finito con le risate di madre e figlia, in vacanza insieme in Sardegna. Con loro anche il fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza, e le sorelle più piccole, Sole e Celeste, che Michelle Hunziker ha avuto dall'ex marito Tomaso Trussardi. L'allegra crew si sta divertendo e difficilmente si separano. Anche davanti a un romantico tramonto sulla spiaggia, ad esempio, Michelle è lì con la coppietta, come ironicamente commenta sui social: "'Just the two uf us' - scrive, citando una canzone ('Solo noi due', ndr) - and la suocera in mezz... I ball...".

Alcune foto della vacanza pubblicate su Instagram