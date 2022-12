Michelle Hunziker, gli auguri ad Aurora da mamma a mamma: "Tra pochi mesi col tuo bebè in braccio"

Ventisei anni oggi e un bebè in arrivo. È un compleanno speciale per Aurora Ramazzotti, che tra pochi mesi diventerà mamma. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker aspetta il primo figlio - un maschietto - dal compagno Goffredo Cerza e tra i primi messaggi d'auguri ricevuti sui social c'è proprio quello della conduttrice, che scrive alla sua primogenita parole piene d'amore, da mamma a mamma, pubblicando una foto in cui tiene in braccio Aurora appena nata: "Tra pochi mesi replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia. Sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te. È stupendo! Un compleanno davvero speciale questo amore mio. Festeggerai i tuoi 26 anni con due cuori che battono in te. Ti amo infinitamente".

Michelle Hunziker ha avuto Aurora a 19 anni, a un anno dall'inizio della sua storia d'amore con Eros Ramazzotti, che ha sposato nel '98 (i due si sono separati nel 2002, mentre nel 2009 è arrivato il divorzio). La showgirl svizzera ha sempre parlato dell'arrivo della figlia come di uno dei doni più belli che la vita potesse farle, anche se era così giovane. Diciassette anni dopo ha avuto un'altra figlia, Sole, nata dalla relazione con il marito Tomaso Trussardi, padre anche della terza figlia, Celeste, nata nel 2015.

Gli auguri di Michelle Hunziker per Aurora

Gli auguri di papà Eros

Anche Eros Ramazzotti fa gli auguri alla sua "Auri" su Instagram. Il cantautore ha pubblicato una foto della neo-ventiseienne con il pancione, mentre si fotografa sorridente allo specchio: "26 anni d'Amore - scrive il futuro nonno, con la A maiuscola - Auguri cucciola mia". Eros è felicissimo per l'arrivo del suo primo nipotino e stravede anche per il compagno della figlia, come ha svelato a settembre durante un concerto: "Aurora e Goffredo mettono al mondo un figlio, sono un esempio. È una bella cosa, ma la cosa più importante è che si amano, c’è un amore, c’è un qualcosa di così profondo che oggi un po’ si è perso, per cui questi due ragazzi che si amano e mettono al mondo un figlio è un esempio pazzesco in questo momento, gli farei un applauso".

Il post di Eros Ramazzotti