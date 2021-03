Michelle Hunziker festeggia la figlia Celeste: “Porterà avanti il lavoro della sua mamma in difesa delle donne”

L’8 marzo è una data da festeggiare in casa Hunziker – Trussardi, e non solo per il significato che porta con sé celebrando le donne di tutto il mondo. 6 anni fa come oggi, infatti, Michelle diventava mamma per la terza volta di Celeste, nata dall’amore per il marito Tomaso Trussardi, e a lei la showgirl ha rivolto il suo pensiero in un post che ha descritto l’emozione di un giorno così speciale.

“Queste sono le manine a della nostra piccola super Cece la quale compie già 6 anni”, ha esordito mamma Michelle a corredo di una foto che sui social mostra il sole al centro delle mani a forma di cuore: “E’ il suo secondo compleanno durante il lockdown e mi sto inventando qualunque cosa come tutti i genitori per farle vivere dei momenti indimenticabili in casa con le persone che la amano tanto!!! Comunque lei la prende con grande filosofia.... Celeste è proprio una bambina con la stoffa della “battagliera”. Nata il giorno della festa di noi Donne con un muso e una grinta mai vista!!!”.

“Lei porterà avanti sicuramente il lavoro che la sua mamma ha iniziato un bel po’ di anni fa nel mondo della difesa delle Donne, dei loro diritti e per aiutarle a credere in se stesse!”, ha aggiunto ancora Michelle facendo riferimento a ‘Doppia Difesa, fondazione onlus nata nel 2007 per volontà sua e di Giulia Bongiorno per aiutare chi ha subìto discriminazioni, abusi e violenze: “Amore mio meraviglioso, forte e deciso...ti amo da impazzire”. Tanti gli auguri arrivati per la piccola Celeste da parte dei follower di Michelle, da Ambra Angiolini a Elisabetta Gregoraci, a cui si sono uniti anche quelli di Aurora Ramazzotti che ha rivolto il suo grazie alla madre e al marito per aver messo al mondo la sua adorata sorellina.

La figlia di Michelle Hunziker compie 6 anni: gli auguri di Aurora Ramazzotti

“Oggi ho partorito la mia piccola Cece. Aspetto che si svegli, ho già gonfiato milioni di palloncini”, ha raccontato Michelle Hunziker ai follower attraverso le prime storie Instagram di una giornata tutta dedicata alla sua Celeste. Causa emergenza sanitaria, il doveroso rispetto delle stringenti norme anti-Covid non permetterà di organizzare per la piccola una festa in grande stile, ma comunque Celeste sarà celebrata come merita, parola di Michelle.

“Siamo in zona arancione scuro, ma la festa gliela facciamo noi!”, ha promesso la showgirl pronta a rendere indimenticabile la giornata della sua bambina, destinataria degli auguri più dolci da parte della sorella maggiore. “Grazie per aver creato questa meravigliosa donnina”, il pensiero che Aurora Ramazzotti ha rivolto a mamma Michelle e al marito Tomaso Trussardi, taggati in una tenera immagine che la mostra con la piccola festeggiata.