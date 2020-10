Michelle Hunziker, giornata speciale in famiglia: è il compleanno di Sole e di mamma Ineke

É un giorno speciale per Michelle Hunziker, che oggi festeggia i 7 anni della figlia Sole, i 77 di sua madre Ineke ma anche 6 anni di matrimonio con Tomaso Trussardi. Non una ma ben tre occasioni importanti da onorare con una bella riunione di famiglia. All'appello non manca nessuno, nemmeno Aurora - la prima figlia della showgirl, avuta da Eros Ramazzotti - e il fidanzato Goffredo Cerza.

Un pranzetto fuori porta, tutti insieme, e una torta per nonna e nipote, che formano una coppia strepitosa e che Michelle guarda innamorata. La somiglianza fra tutte e tre è evidente e la bellezza è nel dna: tale madre tale figlia, è proprio il caso di dirlo.

Michelle Hunziker, il post per sua figlia Celeste e la mamma

All'importante evento, Michelle Hunziker dedica anche un post su Instagram e una carrellata di foto e video significativi: "In questa giornata speciale per noi è evidente il numero 7 - scrive - Sole compie 7 anni, mia mamma 77 ed io sono nata nel 77... Oggi è anche l'anniversario del mio matrimonio! Me li devo giocare? Quando ci sono i compleanni delle mie figlie divento sempre molto nostalgica e vado a rivedermi la sera prima tutte le loro foto da quando sono nate. Lo faccio con ognuna di loro... Le foto aumentano, così come i vissuti e i ricordi meravigliosi che mi procurano. Adoro assaporare ogni singolo istante del loro presente e mi emoziono ad pensare al loro futuro... Ogni tanto mi scende qualche lacrima anticipata se penso ai loro matrimoni o ai miei nipoti un giorno... Pensate come sono messa! Auguri Sole del mio cuore. Auguri Mamma, auguri Tom vi amo tanto".