Michelle Hunziker festeggia la figlia: la dedica (e il chiaro messaggio per Tomaso Trussardi)

Festa della donna, ma anche festa della più piccola delle sue figlie per Michelle Hunziker, tornata dalla vacanza alle Maldive. Oggi 8 marzo 2022, Celeste, secondogenita della showgirl e di Tomaso Trussardi, compie 7 anni e a lei è rivolto il primo pensiero della giornata che è anche occasione per citare l’ex marito insieme ad hashtag che ribadiscono valori sempre presenti, nonostante la separazione.

“Il nostro ultimo capolavoro cresce inesorabilmente” esordisce Michelle a corredo di una foto che la mostra sorridente con la piccola festeggiata: “Celeste la mia giocatrice di “rugby” come la chiamo io è una forza della natura! Tiene l’asticella delle sue aspettative verso ogni cosa nella vita altissima… Esprime ogni pensiero in modo genuino e plateale e questa cosa la rende di una simpatia unica! Auguri amore mio incredibile per i tuoi 7 anni! Ti amo”. Alla fine del pensiero il tag al papà della bimba, Tomaso Trussardi, e i riferimenti #love e #family che esprimono l’importanza di amore e famiglia come elementi imprescindibili della loro vita.

Al momento Tomaso Trussardi non ha risposto allo spunto della ex moglie e, considerata la tendenza alla propria riservatezza, non è certo che esprima la propria fierezza per il compleanno della bimba. Pochi gli strappi alla regola negli ultimi tempi segnati dal clamore mediatico per la fine del suo matrimonio con Michelle Hunziker (protagonista di uno show televisivo che lo ha alimentato non poco): l’ultimo, una foto che lo ha mostrato da solo con Celeste, appunto, e la sua primogenita Sole nel salone della loro casa. Nessun commento a corredo: è bastato quello scatto per raccontare il suo tutto.