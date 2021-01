Michelle Hunziker compie gli anni, arriva il regalo delle figlie: il video della dolce sorpresa

Compleanno in famiglia per Michelle Hunziker che ieri, domenica 24 gennaio, ha festeggiato i suoi 44 anni circondata dall’affetto delle persone più care della sua vita. Visto il periodo segnato dall’impossibilità di allargare agli amici la cerchia delle persone chiamate al suo fianco in un giorno così speciale, la showgirl ha reso il suo account Instagram il luogo virtuale in cui far convergere le testimonianze di affetto dei suoi affezionati follower, spettatori del tenero regalo delle figlie Sole e Celeste.

Michelle Hunziker compie gli anni: il dolce regalo delle figlie Sole e Celeste

“Tanti auguri mamma!” hanno scritto le piccole Sole e Celeste, di 7 e 5 anni, sul coloratissimo disegno preparato per Michelle Hunziker in occasione del suo compleanno. Il grande cartellone su cui campeggiano gli oggetti preferiti dalla showgirl, riprodotta biondissima e con un palloncino tra le mani, è stato condiviso tra le storie Instagram alla fine di una giornata densa delle dimostrazioni di affetto dei fan, resi partecipi del bel gesto delle sue bimbe, nate dall’amore per il marito Tomaso Trussardi.

E Aurora Ramazzotti? La primogenita di Michelle non è certo stata da meno rispetto alle sue sorelline: per l’adorata mamma gli auguri di compleanno sono arrivati anche via social, attraverso una dedica scritta a corredo di una foto emblematica del loro strettissimo rapporto. “Auguri super mamma, ti amo”, ha scritto Auri; “Anch’io Angelo”, la risposta della festeggiata, mamma orgogliosa delle sue tre adorate ‘bimbe’.

(Di seguito le storie Instagram pubblicate da Michelle Hunziker)

