Michelle Hunziker, riunione di famiglia in Sardegna: sono arrivati anche i consuoceri, le foto

Michelle Hunziker è dalla metà di luglio che si trova in Sardegna. La conduttrice ha deciso si trascorrere tutto il periodo estivo nella bella villa sarda in compagnia delle figlie, del genero Goffredo Cerza e del nipotino. Nei giorni di Ferragosto Michelle ha lasciato l'isola per portare le figlie al padre, Tomaso Trussardi, e per occuparsi di alcuni impegni di lavoro. Ma quando il viaggio di lavoro si è concluso lei è subito tornata dalla sua famiglia.

Sono giorni in cui Michelle si gode totalmente il nipote Cesare Augusto e riesce così a dare una mano ad Aurora e Goffredo che sono alle prese gli impegni genitoriali. Al quadretto familiare si sono aggiunti in questi giorni i consuoceri di Michelle, i genitori di Goffredo: Francesca Romano Malato e Fabio Cerza. I due hanno raggiunto il figlio e il nipote in Sardegna e come dimostrano le foto la famiglia ha già trovato un perfetto equilibrio. Tutti insieme sono andati al mare, come dimostra una foto che probabilmente ha scattato Goffredo.

Con loro anche Ludovica Ligresti, un'amica di Aurora: le due si conoscono dall'infanzia, ma si sono incontrate recentemente dopo un periodo di lontananza.

Francesca e Fabio non appartengono al mondo dello spettacolo, i loro volti sono diventati noti al grande pubblico in quanto sono i genitori del compagno di Aurora: Francesca è manager e direttore generale del poliambulatorio specialistico LabAurelia a Roma; Fabio è Primario della Divisione di Ortopedia e Traumatologia presso l’ospedale dei Castelli.