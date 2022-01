Michelle Hunziker, voci di crisi con Tommaso Trussardi?

Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi stanno attraversando un periodo di crisi? A insinuare il dubbio è il settimanale Oggi che parla della conduttrice in vacanza con le figlie, e l'amica Serena Autieri, in montanga, a San Cassiano (Bolzano). Nessun segno di Trussardi, neanche nelle storie e nelle foto condivise da Hunziker sui social.

Abbracci, giochi, divertimento con Serena Autieri, ma del marito nessuna traccia, anche se, secondo quanto riportato dal settimanale, avrebbe raggiunto la moglie e le figlie in montagna per trascorrere il Capodanno. Se in casa Hunziker-Trussardi dovessero esserci davvero degli attriti questa vacanza potrebbe essere stata utile per congelare i dissapori e iniziare l'anno con uno spirito rigenerato.

Le vacanze per Michelle sono finite e infatti questa mattina ha condiviso su Instagram la corsa alla "calza": lei i cani e una delle sue figlie stavano correndo felici verso l'albero di Natale per andare a cercare la calza della Befana.