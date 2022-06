Michelle Hunziker dolcissima su Eros Ramazzotti: "Dopo 26 anni l'amore c'è sempre"

Michelle Hunziker torna a parlare del suo vecchio amore, Eros Ramazzotti. Lo fa nelle sue stories su Instagram dove, per prima cosa, annuncia la sua presenza, insieme alla figlia Aurora, nel videoclip di "Ama", il nuovo singolo del cantante e poi si lascia andare a un flusso di pensieri davvero dolcissimo nei confronti del padre di sua figlia. Con i capelli al vento, il mare sullo sfondo e un tono di voce tra il romantico e il malinconico, la Hunziker ammette che l'amore per il suo Eros c'è sempre, anche dopo 26 anni.

«Mamma Mia Che bella la vita, 26 anni dopo Più bella Cosa, (con Eros) le cose sono cambiate - ha raccontato Michelle ai suoi fan - si sono evolute e il messaggio del video di Eros è potentissimo prché l'amore cambia, si evolve ma è sempre amore e le persone che ti hanno dato qualcosa di importante nella vita vanno salvate, vanno amate. Nn è più perido di dannarsi, di farsi la guerra, delle invidie. Ma basta, si sta da Dio a volersi bene»

La showgirl ha poi raccontato che l'ex marito, qualche mese fa, le aveva chiesto se le andata di partecipare al video della sua nuova canzone. Lei ammette di aver accettato senza neanche pensarci due volte e il giorno della registrazione, è arrivata prima di tutti sul set dove ha poi scoperto che Eros le aveva fatto una bella sorpresa, aveva chiamato anche la figlia Aurora come comparsa.

I rapporti tra Michelle Hunziker, oggi innamoratissima di Giovanni Angiolini, con Eros vanno quindi a gonfie vele e le parole di Michelle nei confronti dell'amore e del suo ex marito sono davvero una bella lezione di vita per tutti quelli che, al contrario, non accettano che e cose, così come l'amore, possano cambiare e assumere altre forme, diverse da quelle a cui si è abituati.