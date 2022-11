Michelle Hunziker e il consiglio alla follower che ha da poco divorziato: "Fai come me, salva solo il bello"

Michelle Hunziker sta attraversando un nuovo periodo di transizione. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi qualcosa è cambiato, ha sicuramente trascorso dei mesi di spensieratezza, ma poi ha tirato delle somme e ha capito che c'era ancora dell'amore in lei per il padre delle sue Sole e Celeste. I due starebbero provando a ricostruire la famiglia, a ritrovare il loro equilibrio e proprio in quest'ottica di ricostruzione cade quasi perfettamente la risposta che Michelle ha dato ad una sua follower che nel box domande le chiede un po' di rassicurazione.

La signora ha divorziato dopo 30 anni di matrimonio e sta passando un periodo di depressione, ma Michelle in qualche modo è riuscita a darle forza. Michelle quindi le parla a cuore aperto, come se parlasse ad un'amica: le parla della sua situazione e di come lei ha affrontato la separazione prima con Eros e poi con Tomaso (anche se come abbiamo detto adesso i due sono di nuovo insieme). "La separazione rappresenta un grande dolore, grande. E dopo il lutto, è scientificamente provato, è la cosa che può stressare di più l'essere umano. Quindi ti capisco benissimo". "Ti voglio tanto bene e sappi che il tempo guarisce tutto; sappi che con il tempo riuscirai a vedere tutto con il sorriso riempiendo il tuo cuore dei momenti più belli che hai vissuto in questi 30 anni, vedrai. Vedrai che sarà così e salverai solo le cose belle". E infine le parla di cosa ha fatto lei per superare i momenti di difficoltà: "Poi farai come me, con una bella memoria selettiva togli il brutto e salvi il bello".