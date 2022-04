"Michelle e Tomaso isolati nel rifugio": parla chi li ha beccati insieme. Ritorno di fiamma?

Vanno di moda i ritorni di fiamma tra i personaggi dello spettacolo. Dopo Belen e Stefano, è la volta di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che sarebbero stati avvistati di nuovo insieme in un (isolato) rifugio tra i monti, il luogo ideale per chi decide di ritrovare un po' di intimità di coppia. E la coppia ci starebbe riprovando, a quattro mesi dall'annuncio ufficiale di separazione. Del resto undici anni d'amore - con tanto di matrimonio e due figlie, Sole e Celeste - non si cancellano facilmente. Per buona pace di Giovanni Angiolini, il presunto nuovo fidanzato di Michelle.

Mentre infatti il buon Giovanni vola in Messico e mette in bella mostra i muscoli su Instagram (forse per scatenare qualche gelosia), Michelle dal canto suo se ne vola in montagna e lo racconta, anche lei, su Instagram. Quello che però i social non dicono è che con lei, in Trentino Alto Adige, c'è il bel Tomaso. Lo rivela il (sempre informatissimo) sito Dagospia: "La coppia è stata avvistata oggi in atteggiamenti molto confidenziali. Gli astanti dicono che tra loro c’era molto feeling nell’isolato rifugio di Bona Fontana. Ritorno di fiamma?", si legge. E così pare.

Del resto, tra Michelle e Giovanni, c'è stato solo un bacio immortalato in Sardegna ormai (oltre) un mese fa. Nessuna conferma ufficiale di relazione in corso, né i due sono più stati pizzicati insieme (fatta eccezione per un "like" sospetto di lui sotto ad una foto super sexy di lei). E Tomaso mai ha ufficializzato nuove relazioni, tanto meno quella con l'assistente di Elisabetta Franchi con cui è stato paparazzato a gennaio, a ridosso della separazione.

Insomma, lo scopriremo solo vivendo. E, in caso di esito positivo, le più felici della riconciliazione saranno senza dubbio le piccole Celeste, 7 anni, e Sole, 8, pronte a tornare sui monti con mamma e papà come ai tempi d'oro della famigliola.