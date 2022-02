Michelle Hunziker fatta fuori dalla sfilata di Elisabetta Franchi? Cosa c'entrerebbe Tomaso Trussardi

Il nome di Elisabetta Franchi nuovamente accostato a quello della (ex) coppia Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Anche stavolta, il motivo sottinteso è l'amicizia tra l'impreditore e la collega. Ma il pettegolezzo al riguardo, tutto da confermare, è più pruriginoso dei precedenti. Nell'ultimo numero del magazine Chi, in edicola questa settimana, si parla infatti di una presunta "epurazione" della showgirl di origine svizzera dalla sfilata di Franchi alla prossima Milano Fashion Week. Dietro, non ci sarebbe certo il marito, ma è impossibile non ipotizzare che la decisione della stilista sia stata dettata proprio dalla vicinanza tra i due. Un modo per evitare eventuali sgarbi, insomma.

A scendere nel dettaglio è proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini (lo stesso, aggiugiamo, che aveva pubblicato le fotografie di Tomaso insieme ad Elisabetta e ad una sua assistente durante una vacanza in montagna, a ridosso dell'annuncio di separazione con Michelle). "Durante la sfilata di Elisabetta Franchi nella prossima Fashion Week - si legge - Michelle Hunziker avrebbe dovuto occupare uno spazio, d'accordo con la stilista, per pubblicizzare le proprie creme". "Pare che - prosegue la rivista - Alla luce degli ultimi avvenimenti e forse dell'amcizia tra Franchi e Tomaso, lo spazio sia stato però eliminato".

Insomma, niente più vetrina per i prodotti di bellezza di Michelle, che da un paio d'anni circa si dedica, tra le altre cose, anche ad un brand di cosmesi.

Le prime foto di Tomaso Trussardi ed una amica: l'assistente di Elisabetta Franchi (sosia di Michelle)

La vacanza di Tomaso ed Elisabetta a gennaio

Proprio a gennaio, e proprio su Chi, Tomaso veniva immortalato accanto ad una assistente di Franchi (e alla stessa Franchi) facendo sì che la cronaca rosa ricamasse su una presunta nuova fiamma, che l'imprenditore si era premurato di smentire prontamente. Location degli scatti, realizzati dai paparazzi, era Cortina D'Ampezzo, dove la stilista una una meravigliosa casa, presso cui l'allegra brigata avrebbe alloggiato per godersi qualche giorno sulla neve. Oggi il retroscena che riguarda non solo aspetti personali, ma anche professionali.

Intanto, né Michelle né Tomaso hanno ufficializzato nuovi amori. Lei si è limitata a ricucire con l'ex marito Eros Ramazzotti, con cui c'è solo amicizia. E lui si è affrettato a smentire il flirt con la biondissima assistente di cui sopra, con cui c'è solo amicizia, appunto. Legati dal 2011 al 2022, hanno tre figlie di cui tutelare la privacy: Celeste e Sole, nate dal matrimonio tra Tomaso e Michelle, e Aurora, avuta da lei con Eros.