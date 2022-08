Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme? Ecco cosa di vocifera

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme? È quanto si vocifera online da qualche giorno. Ma cosa ha scatenato questo gossip sui due ex marito e moglie e genitori della chiacchieratissima Aurora Ramazzotti? La permanenza di Michelle in Franciacorta da diverse settimane. Questa vacanza prolungata tra le colline tra Brescia e il Lago D'Iseo ha fatto subito pensare a un possibile riavvicinamento tra i due ex. Come mai? Anche se non tutti lo sanno, Eros ha una casa proprio in questa zona d'Italia e, nello specifico tra Adro ed Erbusco, acquistata diversi anni fa e solitamente spende le sue vacanze proprio qui, in pieno relax, in piena campagna tra bicchieri di vino, passettate nella natura e cavalcate con il suo cavallo Guajro con cui si è immortalato proprio ieri in uno scatto finito presto sul sul profilo Instagram e che solitamente porta proprio in quegli stessi vigneti dove si trova la Hunziker..

Michelle, infatti, dopo aver lasciato la Sardegna si è stazionata in Franciacorta dal 9 agosto dove è rimasta tutt'oggi e dove, proprio in quella data, era stata avvistata insieme a Eros in palestra, intenta in un allenamento condiviso nella disciplina che praticano entrambi, il Karate Kyokushinkai. Gli ex marito e moglie, che sono stati sposati dal 1998 al 2009, condividono, infatti, lo stesso amore per questo sport che Michelle ha iniziato a praticare un anno fa come valvola di sfogo dopo la rottura del suo rapporto con Tomaso Trussardi, e hanno perfino lo stesso insegnante.

E poi 14 agosto, la showgirl e conduttrice svizzera che ama tenersi sempre in forma, si è mostrata in un allenamento in palestra e non una palestra qualunque ma quella di una nota struttura alberghiera, "Alberata" rifugio di diversi vip tra cui anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Questo resort extra lusso, infatti, è a pochissimi chilometri dalla casa di Eros Ramazzotti, da quanto scrive Gossip e Tv, e il gossip parla anche del fatto che la Hunziker sia stata ospitata proprio nella casa del suo ex o, comunque, che dimori vicinissima a casa sua. Coincidenza o scelta volontaria?Il tempo parlerà da solo ma una cosa è certa, anche se non ci sarà un ritorno di fiamma tra i due, l'amore che hanno condiviso continua a esserci più forte che mai, anche se in una forma diversa.