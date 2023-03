Michelle Hunziker e il sesso tra ex con Eros Ramazzotti: "Un richiamino"

Difficile resistere a Pio e Amedeo, non solo per le loro battute. Il duo comico, che ieri sera è tornato in prima serata su Canale 5 con Felicissima Sera, sa essere molto pressante e non tutti riescono a sottrarsi a certe gag. Non solo. Nel loro show si improvvisano anche temerari intervistatori e cadere nella trappola non è così difficile.

Lo sa bene Michelle Hunziker, protagonista ieri dello spazio "Che interviste che fa" - parodia del programma di Fabio Fazio - che ha ceduto alle loro insinuazioni, facendo rivelazioni scottanti sull'ex marito Eros Ramazzotti. "Qual è il segreto di questa amicizia?" le hanno chiesto e la risposta è venuta da sé: "Ci vogliamo bene. Abbiamo una figlia e stiamo diventando nonni, poi a me piace l'armonia". Non contenti, Pio e Amedeo sono andati oltre: "Tu e Eros, nei momenti di singletudine, qualche richiamino lo avete mai fatto?". Michelle si è lasciata andare: "Beh ogni tanto sì. Ma così, per educazione". Una dichiarazione che ha lasciato di stucco i padroni di casa ma anche il pubblico finché la conduttrice non ha provato a ritrattare: "Non è vero dai! Tra l'altre Eros adesso è anche innamorato e fidanzato".

Sarà stato questo dettaglio a suggerirle di cambiare versione? Eros Ramazzotti ha da poco ufficializzato sui social la sua nuova storia d'amore. Lei si chiama Dalila Gelsomino, ex modella milanese - 34enne - che vive e lavora in Messico nel settore immobiliare. I due si sarebbero conosciuti proprio a Playa del Carmen e secondo i beninformati il cantante, innamoratissimo, non esclude un trasferimento per starle più vicino. Sui presunti momenti di passione tra ex resta dunque un velo di mistero (anche se Michelle Hunziker ieri sera sembrava molto sincera). Certo è che se fosse davvero accaduto, considerando che entrambi hanno avuto lunghe relazioni quasi contemporaneamente, la scorsa estate sarebbe stata davvero galeotta tra i due (allora single) che invece smentivano ogni voce sul ritorno di fiamma.