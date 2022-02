Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: la storia, il matrimonio e i motivi del divorzio

Per la prima volta dopo oltre 20 anni Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti saliranno su un palco scenico insieme. L'occasione poi è delle più emozionati e belle degli ultimi anni, lavorativamente parlando, per Michelle: il suo one woman show su Canale5. Michelle Impossibile, questo il nome del programma non legato ad alcun format prefissato. Sul palco insieme a lei Katia Follesa e Michela Giraud, come spalle, e poi tanti, tantissimi ospiti, tra cui il suo primo ex marito.

La storia tra Michelle e Eros è stata una delle più amate e l'immagine dei due uniti è molto vivida nei ricordi dei loro fan, che da sempre sperano in un ritorno di fiamma. Speranza che ha trovato nuova linfa vitale nella comunicazione della separazione tra Trussardi e Hunziker.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker come si sono conosciuti, l'amore e il matrimonio

Il loro amore è durato sette anni, si sono conosicuti nel 1995, quando lei aveva 18 anni e lui 32. Michelle già dall'età di 9 anni sognava di sposarlo: era una sua grandissima fan. Nel 1996 è nata Aurora e nel 1998 si sono sposati. Due delle canzoni più famose di Eros Ramazzotti sono legate proprio Michelle e Aurora: "Più bella cosa non c'è" e "L'Aurora". La loro unione è stata celebrata al castello Orsini Odescalchi di Bracciano: Tina Turner è stata sia ospite sia performer.

Nel 2002 una crisi li ha divisi e piano piano è andata a consumare l'amore reciproco. Nel 2009 arriva il divorzio ufficiale, ma il legame tra loro è rimasto sempre ben saldo e non solo per la figlia.

Ma facciamo un passo indietro. Michelle in un'intervista al settimanale F ha raccontato di come da piccola fosse innamorata di Eros: "A 9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora, Eros Ramazzotti. Mia madre diceva Ma questa è matta". Al Maurizio Costanzo Show disse poi che quando si conobbero lei era solo una ragazzina arrivata dalla Svizzera, mentre Ramazzotti era già un cantautore di successo.

"Quando ci siamo conosciuti lui era un grande cantautore e io una ragazzina appena arrivata in Italia dalla Svizzera piena di aspettative. Non pensavo proprio che sarebbe andata avanti. Mi dicevo ‘con tante ragazze che gli vanno dietro proprio me dovrebbe guardare?’. Presa dal panico ho preso il treno come sempre e sono scappata, convinta di essere per lui solo una delle tante groupies, che non potevo interessargli davvero. Sono tornata a casa a Trebbo di Reno (Bologna, ndr). Poi è stato molto divertente, perché il papà di Aurora talmente era innamorato di me che è andato in tutti i bar del paese a cercarmi. È arrivato sotto casa. ‘Sono Eros, fammi venire su, ha detto. Io sono andata immediatamente a sistemarmi perché ero in pigiama e mia mamma è stata immobile cinque minuti senza farlo entrare perché pensava fosse uno scherzo.

Eros e Michelle: la crisi e il divorzio, i motivi

È finita perché “Eravamo in un momento di crisi dopo 7 anni insieme. Era una cosa superabilissima, ma eravamo tutti e due molto giovani e, invece di avere un aiuto esterno, abbiamo avuto chi ci ha separato" ha dichiarato nel 2018 Michelle al Maurizio Costanzo Show.

In realtà sul divorzio della coppia si è scritto e letto di tutto, la motivazione non è mai una e nel loro caso, oltre ai problemi che ogni coppia deve affrontare, si è aggiunto il momento critico che stava vivendo Michelle. La conduttrice e showgirl era stata plagiata da una setta di cui Hunziker è risucita a parlare solo molti anni dopo, per la precisione nel 2017.

Eros, nel 2013, per i suoi 50 anni - in un'intervista al settimanale Sette - ha fatto un bilancio della sua vita: "Da me non sentirete una parola negativa su Michelle. A volte ho peccato di troppa sicurezza, ho fatto lo sborone. Il fondo l’ho toccato nel 2001: pensavo di avere in mano tutto e non avevo in mano niente. Ero diventato uno spendaccione, a mia insaputa. Lì ho capito che il tuo vero patrimonio è dato dall’amore della gente. Se non hai quello non hai nulla".

Ramazzotti e Hunziker: dopo il divorzio e le nuove vite

Ci sono voluti alcuni anni, ma dopo la burrascosa separazione i due hanno voltato pagina al fianco di nuovi compagni. Hunziker nel 2011 conosce Tomaso Trussardi, Eros nel 2009 Marica Pellegrinelli. Entrambe le coppie si sono sposate nel 2014. Tomaso e Michelle hanno avuto due figlie Celeste e Sole.

Anche Eros, dal nuovo matrimonio, ha avuto due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. La coppia, dopo 10 anni di amore si è separa nel 2019, tre anni dopo lo stesso epilogo anche per Trussardi e Hunziker. Dopo 10 anni insieme è arrivata la drastica separazione: nel 2019 la coppia con un comunicato congiunto ha annunciato la rottura definitiva.

I due si voglio bene, lo dimostra anche la scelta di Michelle di chiamare Eros sul palco del suo programma, ma non c'è nulla di più (almeno per il momento). Lo hanno confermato entrambi. Chissà se Eros tornerà a cantare per la sua Michelle "Più bella cosa non c'è".