Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: le prime foto con i consuoceri

La famiglia si allargherà con l'arrivo di un nipotino. E quindi è giusto coltivare i rapporti tra consuoceri. Così Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno partecipato all'ultimo concerto del cantante romano a Verona insieme a Francesca Romano Malato e il professore Fabio Cerza, genitori di Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti che presto la renderà mamma. Un legame che è stato poi raccontato dalla signora Francesca attraverso alcune Instagram Stories dedicate.

Ignoti al pubblico televisivo, Francesca e Fabio appartengono al settore medico. Manager e direttore generale del poliambulatorio specialistico LabAurelia a Roma lei e Primario della Divisione di Ortopedia e Traumatologia presso l’ospedale dei Castelli lui, con Michelle ed Eros hanno un buon rapporto ormai da anni. "E così ci siamo. Diventeremo nonni…ci sentiamo tutti molto fortunati per questo dono e siamo tutti qui pronti a sostenervi ed iniziare questa nuova avventura. Auguri a tutti noi", ha scritto Francesca su Ig. Il figlio e Aurora stanno insieme ormai da 5 anni e convivono a Milano.

Radiosa ormai da giorni Michelle. "Non posso credere che diventerò nonna, l’ho sempre desiderato - ha confidato - Non posso pensare che ad aprile avrò tra le braccia un bebè che sarà anche un po’ mio". Mentre nonno Eros promette che porterà presto il piccolino sul palco di un concerto.

Intanto Aurora, 27 anni, spiega perché negli ultimi tempi è - comprensibilmente - più assente dai social media. "So che molta gente non lo direbbe perché pare che io sia ovunque - ha confessato attraverso alcune Instagram Stories - È stata una scelta consapevole da una parte e necessaria dall’altra perché avevo bisogno di capirci qualcosa di quello che sta succedendo in questo preciso momento. Nell’ultimo periodo, vi confesso che questo fatto di essere sempre diretta e trasparente stava diventando un’arma a doppio taglio. Sto cercando di calibrare anche alla luce di quello che mi sta succedendo. E soprattutto sento un po’ un blocco comunicativo, qualunque cosa voglia dire mi sembra superflua".