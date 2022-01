Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, il ritorno della coppia è possibile? La risposta sui social

Dopo l'annuncio della fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, in molti hanno iniziato a fantasticare su cosa sarebbe successo dopo. Un riavvicinamento tra Eros Ramazzotti? Un periodo di pausa? Il dedicarsi alle figlie? Alla prima domanda ha risposto proprio Eros che su Instagram ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sua vita sentimentale.

Eros e Michelle di nuovo insieme?

Proprio come sembrerebbe essere successo a Stefano De Martino e Belen Rodriguez, sono in molti a sperare che Eros e Michelle tornino insieme. Fu la stessa Michelle a dichiarare che il loro matrimonio finì per colpa della setta da cui era stata circuita e che ancora lo amava e quindi è normale che i fan della coppia, che ha una bellissima figlia Aurora, sperino in un ritorno di fiamma.

A placare l'entusiasmo ci ha pensato Eros Ramazzotti che su Instagram ha pubblicato delle storie in cui si dichiarava single: "Non sono fidanzato, sono libero. Questo è un paparazzo - ha detto abbracciando un uomo - che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero, free, free, free". Insomma brutte notizie per chi sogna il ritorno della coppia Eros Ramazzotti-Michelle Hunziker

Michelle, oltre alla comunicazione rilasciata insieme a Tomaso Trussardi alle agenzie stampa, non ha detto altro. Su Instagram continua a raccontare la sua giornata e a fare promozioni. La medesima scelta è stata fatta anche da Aurora Ramazzotti che non ha mai commentato la separazione della madre.