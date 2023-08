Michelle Hunziker, riunione di famiglia in Sardegna: le dolcissime parole e la foto con il fratello

Michelle Hunziker è grata per questo momento magico che sta vivendo. Da alcune settimane si trova in Sardegna con le sue tre figlie, il nipote Cesare Augusto e da poco si sono aggiunti anche il fratello con la moglie e loro figlio. Saranno giorni in cui Hunziker si dedicherà ancora di più alla famiglia, già nelle scorse settimane le immagini di lei mamma al mare con le figlie Celeste e Sole tra giochi sulla spiaggia e in mezzo al mare avevano mostrato quanto si stesse rilassando.

Ma la conferma di questo momento quasi catartico arrivano direttamente dalla conduttrice che oggi ha scritto su Instagram: "E ogni mattina mi sveglio con tanta gratitudine nel cuore. Ho qui la mia famiglia, le mie figlie tutte, il mio nipotino, mio fratello, cognata e nipote... Questo riempie anima e cuore". Poi subito dopo una sua foto insieme al fratello sulla spiaggia.

A mostrare aggiornamenti di Cesare è invece Aurora che sempre sul social ha condiviso uno scatto mentre tiene in braccio il bimbo, "Crescono troppo velocemente" ha scritto la neomamma sottolineando quanto il suo bimbo sia cresciuto. Sono settimane in cui Aurora, Michelle e le sorelle stanno costruendo ricordi che rimarranno per sempre, Michelle uno di quei momenti ha anche deciso di mostrarlo sui social: Aurora insieme a Tommaso Zorzi, che per alcuni giorni è stato in vacanza con loro, mentre cantano a Cesare per dargli il buongiorno.