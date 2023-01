Aurora col pancione di fuori, Ilary (innamorata): tutti i vip al party di Michelle Hunziker. Le foto

Parata di vip al party milanese organizzato per i 46 anni di Michelle Hunziker. La conduttrice, che già dalle prime ore del suo compleanno è stata sommersa dall'affetto delle figlie, ha voluto attorno a sé le persone più care della sua vita in una serata organizzata per l'occasione, partita con una cena e proseguita con balli e karaoke.

Sui social i momenti della festa fermati da foto e video Instagram pubblicati dagli invitati. A partire da Ilary Blasi che, tornata dalla romantica vacanza a Parigi con il suo Bastian Muller, ha confermato di sapersi divertire eccome anche senza la sua dolce metà: del nuovo fidanzato, infatti, presentato ufficialmente qualche giorno fa ma non ancora comparso platealmente in pubblico, non pare esserci stata traccia nel party dell'amica Michelle dov'è arrivata in compagnia della parrucchiera Alessia Solidani.

Tutti i vip alla festa di Michelle Hunziker

A festeggiare Michelle Hunziker c'erano anche Nicola Savino, Tommaso Zorzi, Nina Zilli, Serena Autieri, Sara Daniele e tutto l'entourage di persone che lavorano con la showgirl. Presente, naturalmente, anche la figlia Aurora Ramazzotti, futura mamma che ha sfidato le temperature milanesi presentandosi al party di mamma con il pancione in vista appena coperto da una giacca traforata. Immancabile, poi, la signora Ineke, protagonista con la figlia della foto più dolce scattata per l'occasione nello spazio allestito proprio per l'occasione. Nessuna traccia di Tomaso Trussardi: almeno pubblicamente, l'ex marito di Michelle non ha palesato alcun pensiero per la madre delle sue figlie con cui si parla di un riavvicinamento mai davvero confermato dai diretti interessati.

