Michelle Hunziker: la super festa a tema Stranger Things per il compleanno della figlia

La piccola di casa Hunziker-Trussardi oggi compie 8 anni e per l'occasione Michelle le ha organizzato una super festa di compleanno. Ovviamente non sono mancati gli auguri sui social sia da parte della mamma che della sorella maggiore, Aurora Ramazzotti che con orgoglio ha sottolineato che presto potrà chiamarla zia.

La bambina compie 8 anni e per l'occasione Michelle ha scritto su Instagram: "La più piccola delle tre con il carattere di un leoncino... La mia lottatrice di ogni cosa! Determinata come nessun altro al mondo sta crescendo, sarà una vera portavoce di tutte le donne ed è fiera di essere nata in questo giorno importante. Auguri amore mio immenso!".

Per questo giorno così importante è stato organizzato un party a tema Stranger Things con tanto di luci appese al muro, con sotto l'alfabeto, il Demogorgone, l'ingresso al sottosopra e ovviamente anche la torta non poteva che essere ispirata alla serie di grande successo di Netflix.

Alla festa non potranno mancare né Aurora né Goffredo, il suo compagno e futuro papà, ma neanche Tomaso Trussardi. Tra l'imprenditore e la conduttrice, dopo alcuni mesi di tensione, sembrerebbe essere tornato il sereno e quai sicuramente festeggeranno la figlia insieme.