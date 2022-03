Michelle Hunziker, le foto bomba: ecco il (primo) pomeriggio d'amore con Giovanni Angiolini

E dopo la notizia del bacio, adesso arrivano le foto. Prove fotografiche che raccontano anzi come il bacio sia "il meno" rispetto alla complicità che c'è tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, il suo nuovo (al momento presunto) fidanzato. Non c'è solo passione tra i due, c'è un feeling importante se camminano mano per mano nella strada (e, soprattutto, se si lasciano immortalare dai paparazzi senza la paura di finire in copertina anzitempo, come era prevedibile che fosse). Ma andiamo con ordine.

Un pomeriggio d'amore

Negli scatti che vengono diffusi oggi dai paparazzi del settimanale "Bunte", magazine tedesco di cronaca rosa, Giovanni e Michelle camminano per strada, in Sardegna, mentre si tengono per mano, parlano e sorridono. Un legame vissuto alla luce del sole e che dunque sottende la volontà di una ufficializzazione. Un vero e proprio pomeriggio d'amore, il primo vissuto pubblicamente dalla coppia. Con loro anche la cagnolina della showgirl. E nessun altro: segno che questi giorni sull'isola sarda assumono veri e propri contorni di una fuga d'amore per due.

Entrambi in abiti casual, indossano occhiali da sole che ne celano il volto ma non sembrano proprio volersi nascondere. Dopo aver fatto qualche passo insieme, poi, entrano nello stesso palazzo. Che sia il loro nido d'amore in quei giorni di vacanza? Non è dato sapere.

Michelle e la fine dell'amore con Tomaso: le figlie e quel "l'ho perdonato"

Di certo c'è che, per ora, nessuno dei due ha smentito. Lei è reduce dalla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi (anch'esso trincerato nel massimo silenzio). Lui è, invece, ufficialmente single (dopo alcune love story vissute con donne famose nel mondo dello spettacolo). Per Michelle, insomma, si tratterebbe di un nuovo inizio dopo undici anni d'amore vissuti accanto all'imprenditore e padre delle figlie Celeste e Sole. Non è chiaro perché tra loro sia finita: nessuno dei due ha mai esposto le ragioni ufficiali. Ma la stessa Michelle due settimane fa si diceva "pronta ad innamorarsi ancora" e, soprattutto, spiegava di aver "perdonato" se stessa e Tomaso per quello che, per ogni coppia, è un vero e proprio fallimento: la fine di una storia.

Se però è vero che quando si chiude una porta si apre un portone, questo potrebbe avere il nome di Giovanni Angiolini.

Le foto