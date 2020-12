Michelle Hunziker, l'8 dicembre in versione mamma: il video con le figlie è irresistibile

Quarantamila like per giornata speciale della conduttrice svizzera insieme alle piccole Celeste e Sole. Ecco la clip

Otto dicembre in famiglia anche per Michelle Hunziker. Messi da parte per un giorno gli impegni lavorativi, la conduttrice di All Together Now si ritaglia qualche ora insieme alle figlie Celeste e Sole e ai cagnolini Odino e Lily. Una giornata speciale raccontata su Instagram attraverso un video irresistibile, capace di collezionare oltre 40mila like in due ore.

Michelle Hunziker e il video con le figlie

"Sapete che cosa mi rende felice? Dare tanti baci, perché provocano un sacco di felicità e scatenano endorfine pazzesche. Baciate piu che potete, fa molto bene", dice Michelle nella clip, mentre si immortala felice tra abbracci e coccole con le sue bambine e i loro amici a quattro zampe. Le piccoline stanno al gioco e si spupazzano la mamma finalmente libera dal lavoro. Alle spalle la cameretta delle bimbe e in cucina il marito Tomaso Trussardi, che ieri ha preparato la cena per tutti in versione chef: un brisket, ricetta americana di carne. Un ritratto familiare invidiabile.

Assente, per cause di forza maggiore, la figlia Aurora, che è ormai grande e vive a Milano e non più a Bergamo insieme alla mamma. Proprio qualche giorno fa infatti la primogenita di Michelle, avuta dal cantante Eros Ramazzotti, ha compiuto 24 anni. Anche in quell'occasione la showgirl ci ha tenuto a gridare tutto il suo amore per la famiglia costruita in questi anni. "Mi sembra ieri che ti cambiavo il pannolino e mordevo le chiappette", ha scritto in un emozionante post, "Ti amo".

La famiglia allargata di Michelle Hunziker

Che per Michelle gli affetti vengano al primo posto non è certo un mistero. Da tempo infatti confida il desiderio di allargare la sua (già allargata) famiglia, ma la quarta cicogna non è ancora arrivata. E così si gode l'amore di Sole e Celeste, nate rispettivamente nel 2013 e 2015 grazie all'amore per il marito Tomaso Trussardi, imprenditore del noto brand di moda sposato nel 2014 nel palazzo della regione di Bergamo.

In basso, il video di Michelle Hunziker con le figlie