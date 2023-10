Michelle Hunziker pubblica una foto di lei da piccola: la somiglianza con Aurora è impressionante

Aurora Ramazzotti da sempre è paragonata alla madre: in bene e in male. La loro fisicità, il loro volto, il loro modo di essere e anche di rapportarsi al mondo dei social. Paragoni che Ramazzotti non ha mai negato la facessero soffrire. Oggi però un paragone, o meglio trovare la somiglianza tra mamma e figlia, è impossibile non farlo: Michelle ha condiviso una foto in bianco e nero, che ha ritrovato per caso in un cassetto, che la ritrae da piccola insieme al fratello Harlod.

Michelle aveva i capelli corto e un dolcissimo sorriso stampato in volto e guardando quegli occhi e la sua espressione è impossibile non pensare ad Aurora. Che lei somigli a Michelle e a Eros Ramazzotti non è certamente un mistero, ma in questo scatto mamma e figlia sono così simili che quasi potrebbero essere scambiate. Ramazzotti sul suo profilo Instagram nel corso degli anni ha condiviso alcuni scatti di lei da piccola, quasi tutti con espressioni buffe, e quindi il confronto è ancora più facile.

Aurora Ramazzotti e il desiderio di avere un altro figlio

Aurora e Goffredo da marzo sono diventati genitori di Cesare Augusto, del quale hanno deciso di non condividere foto del suo volto per tutelarlo, ma tramite un ritratto del piccolo scopriamo che somiglia moltissimo al padre. I due in una recente intervista hanno dichiarato di volere un altro figlio ma non sono d'accordo sulle tempistiche: Aurora lo vorrebbe il prima possibile, ma nel mezzo vorrebbe "tornare a godersi un po' la vita", Goffredo invece pensa anche all'impegno economico che i due dovrebbero affrontare e per questo sta frenando l'entusiasmo della compagna invitandola ad aspettare.