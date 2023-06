Michelle Hunziker nostalgica nel post che ricorda il passato: "Momenti bellissimi"

Le foto di Michelle Hunziker al mare inaugurano ufficialmente la stagione estiva appena iniziata. Al timone di una barca con lo sfondo dei Faraglioni di Capri qualche giorno fa, splendida in un bikini argentato oggi a Gatteo, un comune della provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna, la showgirl svizzera condivide con i follower i momenti delle sue vacanze che evocano anche ricordi passati, nostalgici ma comunque tanto cari.

"Quando vengo in Riviera mi si sbloccano un sacco di ricordi legati ai bellissimi momenti collezionati insieme alla mia famiglia" scrive Michelle nella didascalia di una rassegna di foto che mettono in risalto il fisico tonico e lo sguardo profondo puntato verso l'obiettivo. Il racconto prosegue con il ricordo dei suoi anni di adolescente quando si recava proprio in quei luoghi con la sua famiglia: "Gatteo a mare per me fine anno 89 e primi anni 90, era come andare alle Maldive! Mio papà che gonfiava tronfio il gommone con i piedi (ci metteva una vita), mio fratello (gran figaccione) che spaccava i cuori di tutte le ragazze di Gatteo... Gelati al fior di latte, piadine, piano bar, sala giochi e molti amici estivi che ti lasciavano un segno nel cuore! Lacrime di nostalgia sulla via del ritorno in macchina… E la speranza di ritornarci l’anno successivo". Infine un elogio dei romagnoli che "sono speciali e sanno come farti sentire a casa" ha concluso la riflessione, commentata dai follower che hanno apprezzato i complimenti rivolti alla Romagna, ma anche le immagini scelte per farlo.

"La nonna che tutti vorrebbero" scrive infatti qualcuno per sottolineare la bellezza di Michelle, diventata nonna a 46 anni, appunto, lo scorso marzo, di Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.