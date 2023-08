Michelle Hunziker nonna sexy, il fisico al mare è mozzafiato: "Le batti ancora tutte"

Michelle Hunziker si è confermata, ancora una volta, la più bella di tutte. 46 anni, tre figlie e un nipotino, Michelle, a quasi 50 anni, con il suo fisico letteralmente mozzafiato, è un'icona intramontabile di bellezza. I suoi ultimi scatti al mare, infatti, postati da lei stessa sul suo profilo Instagram, hanno fatto impazzire i fan della conduttrice che, alla vista del suo fisico asciutto e muscoloso e di quel sorriso contagioso che è diventato il suo marchio di fabbrica, non hanno potuto che ribadire quanto Michelle sia stata e sia ancora oggi, una bellezza fuori dall'ordinario.

Il merito? Tanto sport, alimentazione sana e una genetica da fare invidiaa chiunque. Tutti elementi che, messi insieme, la rendono, secondo l'opinione comune, una delle donne più belle dello showbiz italiano.

Sono tantissimi, infatti, i commenti sotto le nuove foto in costume della presentatrice che hanno stuzzicato le fantasie dei fan della mamma di Aurora Ramazzotti, diventata da pochissimo nonna all'età di soli 46 anni. "Le batti ancora tutte" le scrive qualcuno sottolineando quanto neanche le giovanissime della tv siano in grado di raggiungere la sua bellezza, "Spaziale, le scrive, ancora, qualcun altro e i complimenti per Michelle sono letteralmente infiniti.

E se tutti non fanno altro che ricordarle quanto sia bella, Michelle continua a dichiarare quanto per lei la vera bellezza non è quella esteriore ma quella interiore e, a differenza di molte sue colleghe della tv, Hunziker non ha mai avuto paura di invecchiare, di cambiare e di avere addosso i segni del tempo. E questa sicurezza di sé e maturità non fa che renderla ancora più bella di quanto non sia già oggettivamente.