Michelle Hunziker in costume con -6 gradi: "Che nonna!", le foto

Michelle Hunziker si mette in costume, ma non al mare, in montagna. Con meno -6 gradi e in vetta su uno dei ghiacciai più belli d'Europa, lo Jungfraujoch a 3.570 metri in Svizzera, ha deciso di lanciare una sfida per fare promozione turistica e per invogliare i più temerari a provare il brivido di mettersi quasi a nudo in mezzo alla neve.

Un'esperienza sicuramente da pelle d'oca che ha suscitato non pochi commenti: non solo per il freddo, ma soprattutto per la forma fisica di Michelle che a 46 anni è ancora una delle donne più belle d'Italia. In molti poi hanno sottolineato che la conduttrice è anche una nonna, e che nonna! Sotto alle foto che la ritraggono con un caschetto liscissimo e con indosso un costume rosso fuoco sono decine e decine i complimenti dei suoi follower e anche di alcuni personaggi famosi come Michela Giraud e Fausto Leali. Chissà chi deciderà di seguire le orme di Hunziker, ma per alcuni la challenge l'ha vinta lei a mani basse.

Ad aprile aveva mostrato il suo lato b per promuovere alcuni dei suoi prodotti e nonostante gli apprezzamenti fossero stati moltissimi alcuni però si soffermarono su un altro aspetto, le sue possibilità economiche: "Io ti adoro e per me sei la più bella del mondo. Ma non si può nascondere che oltre madre natura c'è anche papà soldo che ti permette di essere così sexy e questo è indiscutibile. La mia è sana invidia e fai bene. Detto questo ti adoro punto".