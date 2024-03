Michelle Hunziker con la madre, la figlia e il piccolo Cesare: la foto commuove

"Tre generazioni di donne e un bignè". Questo ha scritto Michelle Hunziker a corredo dello scatto che la ritrae insieme alla madre, Ineke, la figlia, Aurora, e il nipote Cesare. Uno scatto di famiglia che fa bene al cuore e che sicuramente mamma, nonna e bisnonna riguarderanno con amore e tenerezza nei prossimi anni. Cesare ormai è un bimbo grande e tra pochi giorni, il 30 marzo, compirà un anno.

Molto è cambiato nella vita di Aurora e Goffredo Cerza, il compagno di Ramazzotti, ma i due sembrano star affrontando le sfide genitoriali con grande serenità. Hanno già portato il piccolo in Messico, per stare insieme a Eros, e in montagna per un primo contatto con la neve.