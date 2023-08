Michelle Hunziker esagera con il foto ritocco? La foto incriminata

Michelle Hunziker esagera col fotoritocco? È proprio quello che sembra a guardare l'ultima foto in costume pubblicata su Instagram dalla conduttrice di origine svizzera. Costume bianco e sorriso smagliante, la presentatrice si trova nel paesaggio paradisiaco della Costa Smeralda, in Sardegna, eppure l'occhio non può che cadere sul fianco e sulla spalla, dove sembra aver decisamente calcato la mano con i filtri.

Due, per l'appunto, i punti incriminati: a guardare la pancia di Michelle, i colori sono particolarmente netti, in un modo che non sembra del tutto naturale e che dà l'impressione che abbia l'addome di un cartone animato. Certo, il risultato è quello di addominali piattissimi, ma il risultato sembra artificiale. Poi c'è un altro punto incriminato, e questa volta sembra ancora più ritoccato del primo: si tratta del collo, dove possiamo notare delle ombre un po' troppo calcate, striature tutt'altro che naturali, tanto che appena sopra la spalla i colori fuoriescono persino dalla linea del collo.

Michelle sarebbe così caduto nel tranello dei ritocchini, sebbene ne abbia tutt'altro che bisogno: a 46 anni compiuti la showgirl è in assoluto la nonna più sexy del mondo dello spettacolo, forte di un fisico che sembra essere lo stesso di quando, 18 anni fa, faceva girare la testa agli automobilisti incantato dai suoi cartelloni pubblicitari. Ma di certo questa piccola svista è l'ultima delle preoccupazioni per la presentatrice, che si sta godendo questa prima estate da nonna insieme al nipotino Cesare Augusto, nato dalla relazione tra la figlia Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza.