Michelle Hunziker commossa, la canzone gli ricorda il suo Franchino: "Aveva detto che mi avrebbe protetto per sempre"

Michelle Hunziker ricorda su Instagram Franchino Tuzio, il suo manager, scomparso nel 2017, che per anni fu un punto di riferimento per lei, arrivata giovanissima in Italia. Dopo aver fatto la doccia, la showgirl accende la radio e inizia 'La cura', canzone di Franco Battiato che per lei ha un grande significato.

Un 'segno', non ha dubbi, come spiega in alcune storie: "Questa canzone per me ha un significato molto importante. Me l'aveva dedicata un giorno Franchino, quando avevo vent'anni. Mi aveva detto che mi avrebbe protetto sempre. Quando sono in un momento particolare, lui, che adesso non c'è più, si manifesta così. È una canzone che è arrivata in radio. Non è una canzone, sono parole di un illuminato...".

Sotto le stories in cui Michelle Hunziker ricorda Franchino Tuzio

Franchino Tuzio, l'amatissimo manager delle star italiane

Michelle Hunziker era molto legata a Franchino Tuzio, uno dei manager più noti e influenti del mondo televisivo italiano. Proprietario dell'agenzia Notoria, ha curato gli interessi di personaggi come Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Simona Ventura, Alessandro Cattelan, Nicola Savino, Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo al fianco di Fiorello e seguì anche con Nadia Toffa, che gli dedicò parole di grande affetto e gratitudine quando morì: "Voglio ringraziarti per aver creduto in me e per avermi spinto a fare sempre meglio. Mi chiamavi 'piccolina' e mi dicevi 'il segreto è divertirsi'".