Michelle Hunziker, la rara foto con il fratello per il suo compleanno

"Auguri fratellone". Michelle Hunziker festeggia il compleanno di suo fratello Harold - che compie 57 anni - e pubblica su Instagram una loro foto. I due raramente si vedono insieme, anche se la conduttrice ha sempre dichiarato di essere molto legata a lui.

La somiglianza è evidente (hanno lo stesso taglio d'occhi e un naso identico), così come il grande feeling che li unisce e la stima che la conduttrice nutre nei suoi confronti. Michelle lo aveva presentato per la prima volta solo qualche anno fa su Instagram, raccontando la sua storia: "Mio fratello ha fatto una scelta molto coraggiosa, è stato 27 anni al lavoro presso Mc Donalds, poi negli ultimi anni è diventato CEO, è tornato in Svizzera e ha ripreso in mano il mercato. Andava tutto alla grande, ma ha fatto una scelta: dopo tanti anni di lavoro ha deciso di mettersi alla prova con una cosa tutta sua".

I rapporti inesistenti con l'altro fratello

Michelle Hunziker ha anche un altro fratello, Andrea, primo figlio del papà Rodolfo Hunziker, che ha sposato in seconde nozze la mamma Ineke. Tra loro i rapporti sono inesistenti, anche se lui ha più volte provato a riavvicinarsi. "Mi spieghi cosa ti ho fatto?" scrisse anni fa in una lettera indirizzata a Michelle Hunziker e affidata a un settimanale italiano, sfogandosi: "Hai dato alle stampe la tua biografia, dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene".