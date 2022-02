Le frecciatine di Michelle a Tomaso Trussardi nello show (passate inosservate). E la strana "non reazione" di lui

Sul profilo Instagram di Tomaso Trussardi c'è spazio solo per le auto. Nessun messaggio d'incoraggiamento, stima o supporto per Michelle Hunziker, che nonostante la separazione rimane la madre delle sue due figlie e la donna con la quale ha passato gli ultimi dieci anni di vita. Michelle Impossibile non è solo un programma tv, è una scommessa lavorativa e chi meglio di un imprenditore dovrebbe capire quanto sia faticoso e impegnativo mettersi in gioco?

Per questo motivo sorprende che Trussardi non abbia lasciato sui social, dove comunque è molto attivo, un pensiero per la futura ex moglie. Una scelta strana, che lascia intendere molto: tra i due le cose non stiano andando molto bene? La separazione sta diventando più complicata di quello che si immaginavano?

Michelle e le frecciatine a Tomaso durante Michelle Impossibile

"Più bella cosa non c'è", la canzone che Eros Ramazzotti ha dedicato a Michelle è stata un vaso di Pandora. Durante il programma la conduttrice ha infatti utilizzato la canzone per lanciare dei messaggi, forse delle frecciatine, a Tomaso Trussardi.

"Non l'ho più cantata, neanche sotto la doccia. Forse solo segretamente con Aurora. Mi sono detta che è sbagliato. È stata una favola e oggi vorrei concedermi di cantarla" ha esordito così Michelle, raccontando - poco prima di cantarla insieme a Eros - di come per 10 anni si sia negata il piacere di rivivere dei momenti belli della sua vita.

"Un po' per pudore, un po' per non offendere nessuno - ha poi aggiunto - mi sono preclusa una cosa che avrei sempre voluto fare da vent'anni a questa parte. Cantare a squarciagola una canzone. Una canzone che per me significa molto, ma non perché dicono tutti che mi è stata dedicata, cosa che può essere vera o no. Bensì perché rappresenta un momento molto felice, era la colonna sonora del concepimento di mia figlia Aurora. Mentre facevo il video di quella canzone vivevo la mia favola personale e al rientro ho scoperto di essere incinta del mio angelo. Quante volte avrei voluto cantare quella canzone e non potevo. Mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno o mettere in imbarazzo qualcun altro, ora vorrei concedermi il lusso di cantarla".

Il rapporto tra Eros e Michelle è indissolubile, merito del grande amore che hanno vissuto. Negli anni in cui Michelle era sposata con Trussardi, la showigril si era allontanata molto da Eros: erano molte le voci che legavano questa scelta al non mancare di rispetto al marito. Con queste dichiarazioni Michelle ha confermato le ipotesi di molti.

Di particolare importanza anche ringraziamento a cuore aperto che Hunziker ha fatto al padre della sua Aurora: "Una cosa bella l'abbiamo trovata in questo periodo, a parte Aurora che è la cosa più bella che abbiamo fatto. Mi hai fatto avvicinare alle arti marziali. Non sapete quanto è diventato tosto Eros. Credo che ogni donna dovrebbe fare un'arte marziale perché ogni donna dovrebbe potersi difendere in questo mondo di matti. Mi hai fatto un grande piacere. E questa cosa ci ha portato a rifrequentarci. Ma diciamoglielo. Siamo amici. Siamo qui per coronare quest'amicizia, in modo tale che da domani non scrivano più che stiamo insieme". I due poi hanno cantato Più bella cosa non c'è.

Il precedente

Alcuni segnali evidenti erano stati dati già in occasione del compleanno di Michelle: lui nelle storie Instagram le aveva fatto gli auguri condividendo una foto di Michelle con il loro cane Odino. "Tanti auguri ad una donna fantastica", aveva scritto Tomaso tra le Instagram Stories. Ebbene, nel rispondere agli auguri, la showgirl aveva condiviso il post del profilo Instagram di Odino e non il "repost" non quello di Tomaso, snobbando di fatto l'ex marito.