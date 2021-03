Lo sfogo di Michelle Hunziker: "Non concepisco il tradimento, io gelosa delle ex di Tomaso"

Confidenze d'amore via social per la conduttrice svizzera, legata dal 2014 all'imprenditore bergamasco

Nessuno è esente dalla gelosia. Neanche Michelle Hunziker, che in queste ore su Instagram ha raccontato il suo stato d'animo rispetto al marito Tomaso Trussardi, sposato nel 2014 e da cui ha avuto le figlie minori, Celeste e Sole. Le confessioni sono arrivate in occasione della challenge 'domanda e risposta' intrapresa con i follower su Instagram.

Michelle Hunziker tra gelosia e tradimento

Michelle non si sottrae dalla curiosità dei fan e ammette di essere stata lei stessa vittima di gelosia in passato. A chi le chiede infatti se è mai stata timorosa rispetto alle ex di Tomaso (non note, dal momento che l'imprenditore ha sempre condotto una vita riservatissima fino alla conoscenza con Michelle, personaggio pubblico), la conduttrice svizzera risponde: "Se ho sofferto di gelosia retroattiva? Ebbene sì - dichiara - Ce l'abbiamo un po' tutti quando siamo innamorati, ma poi dobbiamo anche imparare a mollare il colpo".

Spazio poi al tema 'tradimento' che pare sia uno dei tasti dolenti nella vita di Michelle. Quando infatti qualcuno le domanda se le è mai capitato di innamorarsi di qualcun altro mentre era già impegnata, la showgirl risponde secca: "Non concepisco essere impegnata senza amore - afferma - La cosa che più mi ferisce nella vita è il tradimento. Questa è una cosa che proprio non mi appartiene, per cui non posso farlo agli altri. Se non sono più contenta di stare con qualcuno, glielo dico e basta".

Confidenze d'amore, queste, che hanno presto fatto il giro della rete e che generano sicuramente empatia tra i follower, dal momento che le insicurezze, in amore, appartengono a tutti.

Michelle Hunziker, il matrimonio con Tomaso Trussardi e il desiderio del terzo figlio

La vita sentimentale di Michelle, intanto, prosegue a gonfie vele. Che per lei la famiglia venga al primo posto non è certo un mistero. Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, da cui ha avuto la primogenita Aurora, la splendida 44enne non ha ufficializzato alcuna relazione fino all'incontro per il suo Tomaso. E così, insieme a lui, si gode l'amore di Sole e Celeste, nate rispettivamente nel 2013 e 2015. Le nozze sono state celebrate nel 2014 presso il palazzo della regione di Bergamo, città in cui la coppia vive. Ed oggi resta il sogno di allargare ancora la famiglia: più volte la coppia ha raccontato di desiderare un terzo figlio, che però ancora non è arrivato.

In basso, il video in cui Michelle Hunziker si confida su tradimenti e gelosie