"Michelle Hunziker e Gianna Nannini inseparabili": l'indiscrezione

Michelle Hunziker e Gianna Nannini è il binomio che sul settimanale Oggi in edicola viene descritto come un sodalizio recentissimo e foriero di possibili novità artistiche. "È nata una nuova amicizia tra due icone pop" si legge nella rubrica a firma di Alberto Dandolo dove si racconta l'incontro tra le due icone pop "da qualche tempo inseparabili". La showgirl e la cantautrice si sarebbero incontrate di recente in un noto locale milanese a un party esclusivo organizzato per il lancio del nuovo album di Gianna. Da quel momento sarebbe nata una "intesa umana" e una "affinità elettiva" che potrebbe ben presto portare a un comune progetto professionale. Per questa nuova sintonia, aggiunge ancora Dandolo, sarebbero entusiaste due grandi amiche di Michelle Hunziker, ovvero Giulia Buongiorno, senatrice leghista con cui la showgirl ha fondato l'associazione Doppia Difesa, e Serena Autieri, sua "sorella" di cuore.

Sarà il tempo a far capire se effettivamente Michelle Hunziker e Gianna Nannini daranno vita a un progetto comune e in che termini sarà portato avanti. Al momento, dopo gli ascolti non entusiasmanti del suo Michelle Impossible, per la showgirl non si conoscono i prossimi movimenti televisivi, mentre la cantautrice è di nuovo protagonista del panorama musicale con un nuovo album e una serie di concerti in Italia e in Europa. Il 2 maggio, inoltre, su Netflix uscirà il film Sei nell'anima ispirato alla vita e alla carriera dell'icona del rock italiano scritto da Cinzia TH Torrini e Cosimo Calamini insieme a Donatella Diamanti e alla stessa Gianna Nannini, tratto dall'autobiografia dell’artista, Cazzi Miei, pubblicata nel 2016.