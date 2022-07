Michelle e Giovanni insieme al concerto di Salmo: le foto e i video della serata

Sui rispettivi profili social manca ancora una foto, un commento, una frase pubblicamente rivolta l'uno all'altra che ufficializzi il loro legame, ma ormai è ben noto quanto la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini proceda a gonfie vele. Le giornate al mare trascorse sul gommone al largo di Poltu Quatu tra carezze e baci, gli abbracci e i sorrisi scambiati in questa prima estate da fidanzati continuano ad essere al centro delle cronache rosa che indagano sulla relazione tra la showgirl e il medico, riservati nel condividere palesemente sui social la loro vita insieme ma comunque incuranti di mostrare i dettagli che la confermano.

Gli ultimi qualche ora fa: sui rispettivi account Instagram, Michelle e Giovanni hanno pubblicato delle storie dal concerto di Salmo a San Siro a cui, con ogni probabilità, hanno assistito insieme, l'uno accanto all'altra. E dopo una serata all'insegna del divertimento dove, come mostra una storia Instagram, ha preso parte anche Fabio Rovazzi, ecco il medico in stazione pronto a prendere il treno per Roma per tornare a lavoro.

Una storia scandita dai ritmi della distanza, ma comunque sempre più solida quella di Hunziker e Angiolini che, fino ad ora, continuano a viverla privatamente, lontana dai social che comunque notano il loro crescente affiatamento.

(Di seguito, i video nelle storie Instagram di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Michelle e Giovanni: perché la relazione è ancora un segreto

"Perché non condividi mai la tua vita privata? Risulteresti più vera secondo me" ha chiesto un utente a Michelle nei giorni scorsi facendo proprio riferimento alla riservatezza sul fidanzato Giovanni. "Sono solita condividere ciò che ho elaborato, vissuto e metabolizzato affinché possa aiutare gli altri a non commettere gli stessi errori miei. Oppure trasmettere qualcosa di positivo" è stata la sua replica. E ancora: "Ci sono momenti in cui una persona desidera vivere dei momenti esclusivi senza doverli condividere" ha aggiunto, a conferma di una riservatezza molto sentita dopo il trambusto dovuto alla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi da cui ha avuto due figlie, Sole e Celeste.