Michelle Hunziker ufficializza l'amore con Giovanni: la dedica

Fino ad oggi avevano evitato di lasciarsi andare a dediche l'un l'altro, ma adesso Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker decidono di seminare sui social "indizi" del loro amore. E' accaduto nel corso di questo weekend, quando la conduttrice e il chirurgo si sono ritagliati un romantico finesettimana vista mare ed hanno documentato entrambi le ore di relax passate insieme. Bastano queste immagini a raccontare che sì, i due ormai fanno coppia fissa, dopo l'addio di lei all'ex marito Tomaso Trussardi. Adesso, grazie a queste due stories su Instagram, è davvero ufficiale.

E' Giovanni il primo a pubblicare le immagini di una cena con Michelle. "E' praticamente impossibile guardare un tramonto e non sognare", scrive. E Michelle, di lì a poco, risponde inquadrando lo stesso identico tramonto sul suo profilo Instagram. Le immagini parlano da sole: i due sono a cena insieme sul molo di una meravigliosa città, che però al momento resta ignota, visto che non viene menzionata dai due. Ma è probabile che si tratti della Sardegna, terra d'origine di lui. "Food is love", scrive ancora la presentatrice.

A tre mesi dalle prime foto insieme, Michelle e Giovanni sono più uniti che mai. Nessuno di loro ha rilasciato interviste su queste relazione, che però è stata più volte confermata da svariati indizi. Prima i ripetuti like di lui alle foto di lei, poi le fotografie di un weekend segreto a Parigi immortalato dai paparazzi. Oggi il primo finesettimana da coppia ufficiale.

Chi è Giovanni Angiolini

Nato il 13 gennaio 1981 a Sassari, Giovanni Angiolini ha 41 anni. Occhi di ghiaccio e fisico scolpito, pesa 80 kg per 1 metro e 86 di altezza. Di professione è medico chirurgo, dopo una laurea in Medicina e Chirurgia e una specializzazione in ortopedia, ma è diventato famoso in tv per aver partecipato ad una vecchia edizione del Grande Fratello.

Proprio un anno fa ha aperto uno studio ortopedico ad Olbia, insieme al fratello, anch'esso medico. Ma, oltre al percorso professionale, affianca da sempre anche una esposizione mediatica tale che lo ha resto anche personaggio televisivo, come sottolinea lui stesso sul suo profilo Instagram.

I rapporti tra Michelle e Tomaso Trussardi

Restano freddi i rapporti con Tomaso. La storia d'amore tra la conduttrice e l'imprenditore, figlio di Nicola, fondatore dell'omonima casa di moda, andava avanti dal 2011. Poi, il 10 ottobre del 2013 è nata la prima figlia, Sole, a cui è seguito l'arrivo di Celeste, l'8 marzo 2015. Le nozze sono state celebrate invece il 10 ottobre 2014. I due vivevano insieme a Bergamo, poi la nota ufficiale di addio, a gennaio, dopo mesi di indiscrezioni su una presunta crisi.