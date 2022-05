Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, qualcosa non va: parlano gli amici

Le foto che immortalano Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini scambiarsi baci e tenerezze durante romantiche passeggiate sono tante. Da quelle che per prime rivelarono la relazione tra la showgirl, da poco separata dal marito Tomaso Trussardi, e il 41enne chirurgo di Sassari con una passata esperienza nel GF, sono passati due mesi e ormai l'esistenza di un legame sentimentale pare davvero chiara agli occhi di chi li guarda belli e sereni nelle immagini scattate dai paparazzi, sia alla luce del sole che dei lampioni notturni.

Qualcosa, però, nonostante le settimane trascorse e i servizi dedicati dai magazine di cronaca rosa, non va nella classica direzione che, a un certo punto, chi segue le dinamiche di coppie vip si aspetta: sarà per una comprensibile cautela di ufficializzarsi come coppia, sarà per il desiderio di vivere riservatamente l'inizio di un nuovo capitolo sentimentale, a oggi Michelle e Giovanni ancora non hanno parlato apertamente l'uno dell'altra, limitandosi a non nascondersi più ai flash dei fotografi a caccia di indizi. E proprio su questo dettaglio dell'assenza perdurante di annunci romantici è tornato in qualche modo il settimanale Oggi che fa riferimento alla sfera professionale della showgirl e pure a quella privata che resta riservatissima anche per le persone a lei più vicine.

Cosa dicono le persone vicine a Michelle Hunziker

Nella rubrica dedicata alla cronaca rosa dal settimanale in edicola questa settimana si racconta del futuro lavorativo di Michelle Hunziker, ma non solo. "Alle persone più vicine si dichiara single (nonostante i frequenti avvistamenti con il medico Giovani Angiolini)" si legge nel magazine che accenna così al gossip che da tempo la rende ormai protagonista. Dalle ultime immagini che l'hanno mostrata sorridente accanto al suo Giovanni è difficile pensare che i due possano essere in crisi, ma chissà: la circostanza che, fino ad ora, entrambi abbiano voluto tacere rispetto al loro legame rende tutto possibile e impossibile allo stesso tempo. E, a proposito di impossibile, sembra anche che il suo Michelle Impossible andrà in onda con una nuova stagione di più puntate: le registrazioni inizieranno in autunno per poi andare in onda all'inizio del 2023.