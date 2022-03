Michelle Hunziker, spunta il retroscena: "Con Giovanni Angiolini cinque giorni dopo l'addio a Tomaso Trussardi"

Michelle Hunziker è fidanzata con Giovanni Angiolini? L'interrogativo, al momento, resta, considerata l'assenza di qualsiasi commento da parte dei diretti interessati alle foto del bacio pubblicate sul giornale tedesco Bunte e rilanciate dai media italiani. Adesso alle immagini che raccontano del presunto nuovo legame tra la showgirl e il medico ex concorrente del Grande Fratello si aggiungono i particolari raccontati dal titolare di un ristorante di Alghero dove i due, insieme ad amici, hanno pranzato lo scorso gennaio, poco dopo l'ufficializzazione della fine del matrimonio di Michelle con Tomaso Trussardi.

Il racconto su Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

"Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo. Saranno state una decina di persone" ha raccontato parlando di

Michelle Hunziker al settimanale Oggi Michele Quintilio, titolare del ristorante spesso frequentato da Giovanni Angiolini. "Era un pezzo che Michelle Hunziker bazzicava qua ad Alghero. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta". A parlargli di lei lo stesso Angiolini che ha giustificato la presenza della showgirl ad Alghero con il fatto che stesse valutando l’acquisto di un appartamento nel Calabona’s Promenade, un condominio di lusso nei pressi del suo locale: "Non credo che mi abbiano detto la verità. Penso fosse una storia per depistarmi, per non farmi capire cosa bolliva in pentola", ha aggiunto.

Poi i dettagli sui due: secondo il ristoratore, Angiolini aveva un occhio di riguardo per Michelle verso cui si mostrava premuroso e attento. "Hanno ordinato pesce alla griglia, bevendo Akenta brut di Santa Maria la palma e Kressia cagnulari. Arrivati al dessert Giovanni ha insistito con Michelle perché provasse la seada alla griglia con il miele, un dolce tipico sardo, che lei ha gradito molto", ha confidato ancora il ristoratore che ha anche aggiunto dettagli sulla vita privata del medico.

"Giovanni a fine estate aveva lasciato la modella spagnola con cui era fidanzato e per un certo periodo lo abbiamo visto single e Michelle si era appena lasciata con Tomaso Trussardi" ha spiegato, aggiungendo che, secondo lui, Michelle non voleva far sapere in giro dove si trovava: "Quando le ho chiesto di fare una fotografia con me, ha accettato ma mi ha chiesto di pubblicarla su Instagram almeno una settimana dopo. Evidentemente voleva tenere nascosti i suoi spostamenti", ha concluso.

La fine del matrimonio di Michelle e Tomaso

Michelle Hunziker e Tomaso Trussarsi hanno comunicato la fine del loro matrimonio lo scorso gennaio, ma una delle tante indiscrezioni sull'addio più mediatico dell'ultimo periodo ha raccontato che la coppia si sarebbe lasciata già un anno fa. Dopo quelle che parevano iniziali frizioni, i due ex hanno mostrato di essere rimasti in ottimi rapporti in occasione della festa di compleanno della figlia Celeste, per la quale la famiglia si è riunita apparendo serena come sempre. Oggi nella vita di Michelle potrebbe esserci davvero la presenza importante di un nuovo amore, possibilità che, d'altronde, lei stessa non ha mai negato di prendere in considerazione: "Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono “ho sofferto, mi chiudo”, fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio: certo, la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata", ha detto di recente.