Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la passione brucia: come li hanno beccati al ristorante

La relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sta facendo sempre più seria, anche se la conduttrice si definisce single, non solo con il mondo esterno (principale vetrina i social, in cui non appare mai accompagnata), ma anche con gli amici più intimi. Qualcosa però non torna, perché se da una parte c'è la volontà di tenere nascosto, almeno per il momento, il legame, dall'altra le uscite continuano, come anche le effusioni d'amore che vengono prontamente immortalate dai paparazzi.

Le ultime immagini, condivise dal settimanale Diva e Donna, mostrano i due particolarmente vicini, Giovanni sta addirittura imboccando Michelle. Ma più di ogni gesto romantico a svelare le reali intenzioni dei due è stata la presentazione di Angiolini a Roberto Cenci, noto regista tv con il quale Michelle ha lavorato spesso. Secondo quanto riportato dal settimanale ci sarebbe stata una presentazione ufficiale e se non è prendere sul serio una relazione questo cosa lo è? A ciò vanno ad aggiungersi le attenzioni che i piccioncini si sono scambiati in questo pranzo milanese, il medico sardo ha anche imboccato Michelle che l'ha lasciato fare proprio come nei romanzi e nei film d'amore.