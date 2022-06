Michelle Hunziker e la verità su Giovanni Angiolini: come stanno le cose, parla lei

Michelle Hunziker finalmente si sbottona sulla sua relazione con Giovanni Angiolini. Le foto dei paparazzi raccontano una legame passionale e di grande complicità, ma nessuno dei due (nonostante ormai le immagini siano molte, come quelle dei due in vacanza in Sardegna pubblicate da Chi) ha mai apertamente parlato del loro legame. Oggi Michelle lo fa, ma anche questa volta non direttamente. Nelle sue storie Instagram ha condiviso un box chiedendo ai suoi follower di farle delle domande alle quali lei poi avrebbe risposto. Tra quelle a cui la conduttrice ha scelto di dare una replica ce ne sono due che indagano proprio la sua sfera personale una "Perché non condividi mai la tua vita privata? Risulteresti più vera secondo me", la seconda è invece "Sei diventata sfuggente... sarà una mia impressione... sei felice?".

Michelle e Giovanni: perché la relazione è ancora un segreto

Ad entrambe le domande la showgirl ha risposto molto serenamente, nella prima ha spiegato che "Sono solita condividere ciò che ho elaborato, vissuto e metabolizzato affinché possa aiutare gli altri a non commettere gli stessi errori miei. Oppure trasmettere qualcosa di positivo". Già da questa replica si capisce che Michelle al momento non vuole ufficializzare la relazione con Giovanni, ma è nella seconda che si comprendono veramente le motivazioni.

"No, non sono sfuggente - spiega ancora Hunziker - ma come dicevo prima, parte della crescita e dell'emancipazione di una donna sta anche nella scelta di prendersi la libertà di vivere cose senza doversi giustificare. Ci sono momenti in cui una persona desidera vivere dei momenti esclusivi senza doverli condividere". La conduttrice in questo modo ha messo a tacere le voci sulla sua relazione spiegando che al momento la vuole tenere solo per sè e per questo è ancora tutto avvolto nel mistero.