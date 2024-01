Michelle Hunziker in montagna con Ilary Blasi (e Serena Autieri non c'è). Il video della notte in un igloo

Una in Svizzera l'altra in Trentino-Alto Adige. Michelle Hunziker e Serena Autieri lontane anche nelle vacanze in montagna che spesso hanno condiviso. A dicembre 2022 le due avevano scelto si trascorrere Capodanno insieme, quella fu anche l'occasione per smentire totalmente una possibile crisi nella loro amicizia. Oggi però qualcosa sembra essere cambiato.

Da mesi le due non si fanno vedere insieme, l'ultima occasione è stata la partecipazione dell'attrice a Michelle Impossible: le due cantarono la canzone di Dionne Warwick, That's what friends are for e dichiararono di provare un amore profondo l'una per l'altra. "La migliore amica è la sorella che ti scegli", avevano affermato insieme. Ovviamente si tratta di congetture, nessuna delle due ha smentito o confermato la rottura dell'amicizia, ma la scelta di non trascorrere la settimana bianca insieme potrebbe essere un segnale non da poco.

Hunziker però non è da sola. Con lei giornalmente c'è il compagno Alessandro Carollo e i due hanno trascorso Capodanno, ma non solo, con Ilary Blasi, Bastian Muller e la piccola Isabel. Michelle e Ilary hanno sciato insieme e condiviso selfie nelle proprie storie. "Fun, fun, fun", hanno scritto a corredo di uno scatto che le mostra sorridenti e ben attrezzate per sciare.

La notte nell'igloo

Michelle e Alessandro si sono concessi una notte da sogno. I due infatti hanno cenato e dormito in un igloo. All'interno della particolare camera di ghiaccio erano presenti tutti i comfort compresa anche una vasca idromassaggio. Michelle su Instagram ha mostrato nei dettagli il luogo magico: il letto era formato da un blocco di neve compattato con sopra una base in legno su cui era poggiata una coperta e dei sacchi a pelo. Per cena tè caldo, un tagliere con salumi, formaggi e frutta secca.