Ilary Blasi e Michelle Hunziker in vacanza: il tuffo con Nicola Savino (mentre Totti fa la telecronaca)

Michelle Hunziker, Nicola Savino, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono ritrovati a trascorrere tutti insieme un bella giornata in barca nel mare cristallino dell'isola di Mortorio, in Sardegna. “Finalmente insieme! Gruppo giusto nel posto giusto! Un bacio da tutti noi!”, ha scritto Michelle a corredo della foto che la mostra con gli amici Nicola, Ilary e la loro manager Graziella Lopedota, tutti abbronzatissimi e sorridenti in un momento della vacanza che non prevede certo solo sole e relax, ma anche una gara di tuffi tra le due showgirl.

Da brava conduttrice Ilary Blasi prepara i follower della collega alla gara di cui saranno protagoniste: “Ciao amici di Michelle! Tra poco ci cimenteremo in un tuffo e Nicola darà i voti”, annuncia tra le stories Instagram la moglie di Francesco Totti che, dal canto suo, è pronto a registrare il momento clou da una prospettiva utile a riprendere “il tuffo tragico” della moglie e dell’amica. La telecronaca d’eccezione documenta i minuti precedenti al gesto che, dopo qualche tentennamento, supportato da Nicola Savino si compie, finalmente, smentendo quel “non è capace” esclamato da Totti che, alla fine dovrà ricredersi assistendo all’immersione di Michelle e Ilary.

