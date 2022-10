Michelle Hunziker in lacrime e non solo. Le 10 foto del "gender reveal party" di Aurora

Finalmente un maschietto! Questo deve aver pensato Michelle Hunziker al gender reveal party di Aurora Ramazzotti. Dopo tre figlie femmine - oltre ad Aurora, 27 anni, anche le piccole Celeste e Sole, avute dall'ex martio Tomaso Trussardi - finalmente in casa Hunziker arriva un fiocco azzurro. E, di fronte a tanta emozione, la conduttrice non ha saputo trattenere le lacrime. Ad immortalarla col viso bagnato dalla commozione è Sara Daniele, figlia del cantante Pino, che per l'amica Aurora ha organizzato la festa per l'annuncio del sesso del bebè, una festa americana per tradizione.

Eros e Michelle genitori orgogliosi

Se Michelle sembra non stare più nella pelle, tanto da condividere appena può foto della figlia incinta, Eros è invece molto più riservato (ma non per questo meno felice). Tanta è la stima di Eros nei confronti di Goffredo, che lavora nel campo del marketing e fa coppia con Auri da circa cinque anni. C'erano anche i suoi genitori oggi alla festa, altrettanto felici.

Gender reveal party con "tiro alla fune"

Tanti i tipi di "gender reveal party" che sono di moda in questi anni. E, tra tutti, Aurora ha scelto quello del "tiro alla fune". In cosa consiste? In pratica, una volta arrivati tutti gli ospiti sul posto, due pupazzi cominciano a girare tra gli ospiti: uno è un bebè femmina, l'altro è un bebè maschio. Poi, ad un certo punto, i genitori decidono che è arrivato il momento di svelare il sesso del bebè e si posizionano al centro degli ospiti. Davanti a tutti, i due pupazzi cominciano a tirare alla fune. Inutile dire che, chi vince, sarà quello corrispondente al sesso del nascituro. A questo punto, una pioggia di coriandoli viene sparata sui presenti.