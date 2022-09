Michelle Hunziker vuole essere come Jessica Alba: ecco perché

Dopo la rottura con Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker è tutta dedita al lavoro e la famiglia.

Gli impegni in Famiglia

La figlia Aurora è in attesa di un bebè dal fidanzato Goffredo Cerza che arriverà a Gennaio, che renderà per la prima volta la presentatrice nonna. Una notizia accolta con tanta gioia dalla svizzera e l’ex marito Eros Ramazzotti, dicono i ben informati. Poi ci sono Sole e Celeste, le figlie minori avute da Tomaso Trussardi. Al momento sono loro la priorità di Michelle, che prima di buttarsi a capofitto sul lavoro ha deciso di regalare alle piccole un soggiorno a sorpresa a Disneyland Paris.

Presentatrice al Digital X 2022,

Dopo le vacanze estive per la Hunziker è tempo di dedicarsi alla sua professione. La donna è infatti volata in Germania con l’inseparabile make-up artist Laura Barenghi per presentare il Digital X 2022, la fiera mondiale della digitalizzazione. Qui ha avuto l’onore di intervistare quella che sembra essere a tutti gli effetti la sua musa, Jessica Alba. Michelle nelle stories Instagram ha infatti rivelato che fu proprio l’attrice statunitense ad ispirarla a fondere il suo brand Goovi, linea di prodotti naturali pensati per la donna.

La Alba nel 2012 ha infatti creato Honest Company, specializzata in prodotti di bellezza sicuri ed ecologici, un po’ come quelli della Hunziker. La storia di Honest Company è una storia di grande successo, visto che nel 2016 il gruppo ha registrato vendite per 250 milioni di dollari ed a ottobre 2017 è stato valutato 1 miliardo di dollari. Nel 2019, con un fatturato sempre in crescita e gli Stati Uniti e il Canada come principali mercati, è sbarcato in Europa.

Michelle come Jessica Alba

Michelle infatti sogna di replicare il successo della statunitense e su Instagram scrive: “Il mio obiettivo è portare Goovi ai livelli di The Honest Company. L’asticella va tenuta sempre alta in ogni cosa che facciamo. Il mio mantra è: if you can dream it you can do it”, ha chiosato la presentatrice che è apparsa molto affascinata da Jessica Alba. “Madre, attrice, imprenditrice di grande successo”, l’ha definita Michelle che sembra decisa a seguire i passi della collega.