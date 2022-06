Tutti pazzi per il lato b di Michelle Hunziker:" Una 30enne"

Il web è letteralmente impazzito per le nuove foto in bikini di Michelle Hunziker. La conduttrice italo-svizzera è tornata a far parlare di sé e del suo fisico invidiabile dopo la vacanza romantica in Sardegna con il nuovo fidanzato Giovanni Angiolini. La Hunziker, infatti, durante la sua permanenza a Cervia si è mostrata su Instagram con dellefoto in costume, fatte tra le saline della città, che la ritraggono in una perfetta forma fisica e con un lato b che è stato apprezzatissimo dai numerosi fan della showwoman.

"Spettacolare" commenta un utente, "dove posso firmare per il tuo fisico?" scrive, invece, un altro fan. E poi ancora c'è chi definisce il suo sedere "qualcosa di sacro", "meraviglioso" e chi la paragona a "una trentenne". Ma Michelle Hunziker ne ha 45 di anni anche se, a vederla così, non si direbbe affatto.

La pubblicità di "Roberta" che rese noto il fondoschiena della Hunziker

In tanti hanno commentato le foto di Michelle con il nome "Roberta" facendo riferimento a una storica pubblicità che ha lanciato la Hunziker nel mondo della TV. Si tratta dello spot del 1995 della marca di intimo "Roberta" dove la presentatrice si mostrava esclusivamente nel suo lato b e che in tanti sembrano ricordare alla perfezione al punto da ritirarla in ballo, a quasi trent'anni di distanza.