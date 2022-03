La polemica su Michelle Hunziker e le dichiarazioni sulla guerra (dalle Maldive)

Mentre si trova alle Maldive (oggi il suo ultimo giorno) per riposare un po' dopo un periodo particolarmente impegnativo, Michelle Hunziker viene, come tutti, raggiunta dalle notizie della Guerra in Ucraina voluta da Putin. E, proprio come tutti, la conduttrice decide di esprimere tutta la propria vicinanza alle vittime del conflitto. A giudicare però da molti utenti, le sue parole sono risultate stridenti ed inopportune. Ma andiamo con ordine.

In vacanza insieme alle figlie e alle collaboratrici Graziella Lopedota e Laura Barenghi, Hunziker si sta godendo un vero e proprio paradiso terrestre dopo le fatiche di una separazione (quella da Tomaso Trussardi, ormai ex marito a cui è stata legata 11 anni) e di uno show di prima serata (Michelle Impossible, portato a casa col trionfo di ascolti). Ed anche lei dice la sua a proposito della guerra in Ucraina, finendo però nel mirino degli attacchi.

Riportiamo di seguito le dichiarazioni di Michelle, riprese da FqMagazine e non più esistenti online (presumibilmente perché comprese tra le Instagram Stories, che scadono dopo 24 ore). Sottolineiamo dunque che le dichiarazioni sono frammentarie e non complete nella loro esposizione. Lo ribadiamo poiché in questi casi, vista la delicatezza del tema, ogni parola in più (detta o non detta) può cambiare l'altrettanta delicatezza (o indelicatezza) di chi si pronuncia.

"Mi sono svegliata con degli incubi Sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno. Provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d’impotenza. Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese". Poi Hunziker ha aggiunto: "Ho navigato su internet allo scopo di capire quali fossero i reali motivi che hanno portato a tutta questa violenza. Risultato? Non esistono. Spero che in queste ore possano trovare un accordo per far finire questa guerra. Sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante e incomprensibile".

Un modo, il suo, per denunciare l'atrocità del conflitto e per dirsi vicina alle popolazioni colpite. Un atteggiamento che però non è piaciuto a tutti, tanto che le sue parole hanno fatto presto il giro della rete. "Michelle Hunziker se ti senti davvero a disagio per l'Ucraina torna dalle Maldive e vai ad aiutare i centri per i profughi o fai volontariato", scrive qualcuno. "Un minuto di silenzio per la Hunziker che non può godersi appieno le vacanze perché l'eco della guerra la disturba emotivamente", aggiunge qualcun altro. "Poi mi chiedono perché la Hunziker mi provoca l'orticaria", è ancora un altro commento.