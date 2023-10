Michelle Hunziker festeggia mamma Ineke: il video della sorpresa con il fratello Harold

Il 10 ottobre è un giorno importante per la famiglia di Michelle Hunziker, anniversario di ben due compleanni che sempre portano grande felicità tra le pareti (e non solo) della casa della showgirl. Quest'anno, poi, la ricorrenza è ancor più importante, dal momento che l'età da festeggiare è tonda: 10 anni per la figlia Sole, la primogenita nata dall'amore per l'ex marito Tomaso Trussardi, e 80 per mamma Ineke, entrambe al centro delle attenzioni di Michelle che a loro ha dedicato i primi contenuti social della giornata.

"Compleanno doppio" scrive infatti Michelle a corredo della storia Instagram che mostra la colazione con tanto di candeline portata a letto della sua piccola festeggiata. Ma mentre per Sole è già organizzata una festicciola in serata, mamma Ineke è stata destinataria di una sorpresa tanto semplice quanto speciale da parte dei suoi due figli. Michelle e il fratello Harold, infatti, si sono resi artefici di una dolce incursione in casa della loro mamma, come mostrato nel video social che li vede suonare al citofono di casa e intonare la canzoncina di rito.

Chi è Ineke, mamma di Michelle Hunziker

Ineke, originaria dell’Olanda, si è trasferita in Svizzera per amore di Rodolfo Hunziker, l’uomo da cui ha avuto i suoi due figli Michelle e Harold. La loro storia d’amore è naufragata dopo 27 anni a causa dei problemi di alcolismo dell’uomo di cui la stessa Michelle ha parlato in un’intervista.

"Pensavo che mio papà amasse l'alcol più di me. A un certo punto mi sono resa conto che nonostante sentissi veramente l'amore di mio padre quando era sobrio, quando invece beveva spaccava tutto" ha confidato Michelle riferendo di una situazione famigliare molto difficile acuita dalla separazione dei genitori. "Quando i miei genitori si sono separati aspettavo che mio padre mi venisse a prendere. Lui mi dava appuntamento ma poiché l'alcol purtroppo ti annebbia tutto, si dimenticava. Allora io stavo ore e ore con lo zaino ad aspettare che tornasse papà e lo difendevo contro tutti" ha aggiunto ancora la showgirl che ha descritto mamma Ineke come fondamentale anche dal punto di vista economico poiché lavora duramente per sopperire alle mancanze del padre. Dopo la fine del matrimonio Ineke Hunziker si è trasferita da Sorengo, a Zuchwil, insieme ai suoi figli ancora piccoli, cercando di ricominciare una nuova vita, poi proseguita in Italia dove la figlia, giovanissima, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda.

Oggi Ineke vive a Milano, vicina alla figlia, alle nipoti e al bisnipote Cesare che quest'anno la festeggierà per la prima volta.