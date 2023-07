Michelle Hunziker super-mamma: le foto inedite al mare con le figlie tra giochi e coccole

Tommaso Zorzi versione "tato" sia per le figlie di Michelle Hunziker, Sole (9 anni) e Celeste (8 anni), sia per Cesare Augusto il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La famiglia si trovava in vacanza in Sardegna e come mostrano le foto del settimanale Chi le giornate sono state molto piene tra bagni e giochi. Zorzi su Instagram aveva spiegato che fare una vacanza in famiglia, soprattutto se ci sono dei bambini piccoli, è particolarmente impegnativa ma ha i suoi lati positivi. "Ti svegli alle sette del mattino e puoi goderti ogni momento. Sono sveglio dalle 6:30 e ho già fatto tutto quello che dovevo fare oggi".

E così mentre Aurora e Goffredo erano con il piccolo Cesare, all'ombra e al fresco della villa in cui hanno soggiornato, i paparazzi hanno immortalato Michelle e Tommaso mentre giocavano con Sole e Celeste sulla spiaggia Liscia Ruja.

Michelle è una mamma molto attiva che non dice mai di no alle piccole. Negli scatti è stata immortalata mentre fa il bagno con loro, mentre gioca sulla spiaggia e anche sui gonfiabili che sono stati posizionati in mezzo al mare. I quattro si sono divertiti ad arrampicarsi sui gommoni, non con poca fatica, e visto che le bimbe indossavano per sicurezza anche il giubbotto salvagente Zorzi non si è lasciato sfuggire l'occasione di buttarle in acqua.

Oltre al divertimento però non mancano i momenti per le coccole e così vediamo Hunziker e le figlie abbracciarsi in mezzo all'acqua oppure Michelle, mamma premurosa, mentre spalma la crema sul viso di una delle sue cucciole. Questa vacanza è stata la prima da mamma e nonna per la conduttrice e sicuramente è stata un'emozione non da poco poter trascorrere tutto il giorno con il suo Cesare Augusto: indimenticabile il momento in cui Aurora e Tommaso hanno cantato una canzone come buongiorno al piccolino che Michelle ha prontamente ripreso con il telefono.